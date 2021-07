Garbek

Die Unterstützung der DRK-Sommer-Blutspendeaktion Ende Juli im Haus der Gemeinde in Garbek hat für die Sportler des TuS Garbek schon Tradition. Sie stellten Räume zur Verfügung, wurden auch zur Ader gelassen, und verlegten sogar eigens ein Spiel.

Eine „Selbstverständlichkeit“ nennt die Kreisligamannschaft um ihren Vorsitzenden Torben Gloe den Besuch des Spendetermins, berichtet Susanne von Rabenau vom DRK-Blutspendedienst Nord-Ost. Er stehe bereits seit mehreren Jahren im Kalender für die Saisonvorbereitung der Fußballer.

Pokalspiel: Leezener haben Verschiebung zugestimmt

„In diesem Jahr haben wir für die gemeinsame Blutspende sogar ein Pokalspiel um einen Tag verschoben“, sagte Gloe. „Unser Gegner, der Leezener SC, hatte vollstes Verständnis und hat der Verschiebung sofort zugestimmt, sodass wir fast in voller Mannschaftsstärke zur Spende auflaufen konnten.“

TuS Garbek-Vorsitzender Torben Gloe spendete bereits zum zehnten Mal Blut. Quelle: DRK Blutspendedienst Nord-Ost

Mit der Aktion wollen die Kicker nicht nur Patienten in der Region helfen, die dringend auf Spenderblut angewiesen sind, sondern auch den DRK-Ortsverein ihrer Heimatgemeinde unterstützen. Petra Mantau, langjährige Leiterin der Blutspende, freute es: „Der heutige Termin war mit über 70 angemeldeten Spenderinnen und Spendern ausgebucht.“

Sechs Erstspender beim DRK-Blutspenden

Sie freute sich auch über sechs Erstspender. Das sei ein schöner Erfolg. In Zeiten, die wegen der Corona-Pandemie immer noch erschwert seien. „Unsere treuen Blutspender vermissen den üblichen Imbiss nach der Spende. Momentan können wir nach wie vor nur ein kleines Lunchpaket nach geleisteter Spende mit auf den Heimweg geben“, bedauerte Petra Mantau.

TuS-Vorsitzender Torben Gloe war als aktiver Spieler durch die Gemeinschaftsaktion seines Vereins zum Blutspenden gekommen, leistete jetzt bereits seine zehnte Spende. „Wir als Sportler werden auf jeden Fall auf diese Weise weiterhin gemeinsam Leben retten. Das ist so einfach, macht Spaß und stärkt uns als Mannschaft.“

Auch nach Corona-Impfung Blutspenden möglich

In Schlamersdorf kann am Freitag, 24. September, in der Grundschule Blut gespendet werden, in Garbek öffnet das Haus der Gemeinde am Mittwoch, 24. November, wieder seine Türen für Blutspender. Auskünfte werden kostenlos unter Telefon 0800/1194911 gegeben. Dort können Termine telefonisch reserviert werden, oder im Internet.

Auch nach einer Impfung mit den in Deutschland zugelassenen Impfstoffen gegen das Corona-Virus ist eine Blutspende am Tag nach der Impfung möglich, sofern sich der Geimpfte gesund fühlt, erklärt von Rabenau.