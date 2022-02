Kaltenkirchen

Nach nur sechs Wochen Pause kehrt Boris Völker wieder auf die Fußballbühne des Kreises Segeberg zurück. Nachdem der 40-Jährige, der zum 1. Januar seines Trainerpostens beim Landesligisten SSC Phoenix Kisdorf enthoben wurde, zu Beginn des Jahres als Spieler beim B-Klassen-Vertreter SG Ulzburg/Alveslohe angeheuert hat, übernimmt er nun in der Fußballsparte der Kaltenkirchener TS einen leitenden Posten. Dort wird Völker aber nicht auf dem Platz stehen, sondern am Schreibtisch sitzen und das Amt des Sportdirektors ausüben. Sehr zur Freude von Spartenleiter Lutz Blödorn: „Wir haben einen Vollblutfußballer mehr an Bord.“ Für ihn ungewöhnlich wortkarg kommentierte Boris Völker seine Verpflichtung: „Ich freue mich riesig auf diese neue Aufgabe als Sportdirektor.“

Den Erstkontakt zu Boris Völker stellte Trainer René Sixt her, der mit seinem Team die Tabelle der Verbandsliga West anführt und den Aufstieg in die Landesliga anpeilt. „Ich wollte einfach mal wissen, was Boris in Zukunft plant“, erklärt Sixt. Aus einem lockeren Plausch wurden ernsthafte Gespräche. Erst zwischen Sixt und Völker. Später stießen der KT-Vorsitzende Thomas Langhein und Abteilungsleiter Blödorn hinzu. Beide Seiten entdeckten Gemeinsamkeiten und wurden sich einig.

„Wir sind davon überzeugt, dass wir gemeinsam mit Boris unsere Liga-Mannschaft weiter entwickeln werden“, sagt Langhein. Und Blödorn ergänzt: „Wir Ehrenamtler haben zuletzt immer häufiger feststellen müssen, dass wir an unsere Grenzen stoßen. Deshalb freuen wir uns sehr darüber, dass wir diesen Posten mit einem ausgewiesen Fachmann besetzen konnten, der mit seiner Präsenz ein Bindeglied zwischen den Mannschaften und dem Vorstand bilden wird.“ Zuletzt fungierte Olaf Rosenthal als Sportlicher Leiter bei der KT, musste sein Amt aber vor zwei Jahren aus beruflichen Gründen niederlegen. Seit dem war der Posten vakant geblieben.

Mit der Verpflichtung von Völker verknüpfen die Kaltenkirchener Verantwortlichen auch einige sportliche Hoffnungen. „Gelingt unserer Mannschaft der Aufstieg in die Landesliga, wäre Boris jemand, der sich in der Liga auskennt und wichtige Informationen über die Gegner besitzt“, nennt Blödorn einen weiteren Grund, der für die Verpflichtung spricht. „Außerdem besitzt er einen regionalen Bezug und ein großes Netzwerk.“ Dadurch erhoffen sich die KT-Macher, die in der jüngeren Vergangenheit fast ausnahmslos auf Eigengewächse in der ersten Mannschaft gesetzt haben, attraktiver für externe Akteure zu werden. „Wir müssen und wollen mehr über den Tellerrand schauen.“

Sixt und Völker sind als Alphatiere unterwegs

Nach einer Eingewöhnungs- und Kennenlernphase wird die Kaderplanung für die nächste Saison eine der ersten Aufgaben von Boris Völker sein. „Auch wenn ich glaube, dass uns kein Spieler verlassen will, gehören Gespräche mit jedem Einzelnen zu einer seriösen Planung“, sagt Trainer René Sixt, der keine Angst verspürt, einen meinungsstarken Ex-Trainer an seiner Seite zu haben. „Wir sind beide als Alphatiere unterwegs und besitzen unsere Sicht auf die Dinge. Das ist auch gut so, denn verschiedene Meinungen können meiner Ansicht nach nur positiv sein.“

Ähnlich sieht es Spartenleiter Blödorn: „Wegen der Personalie Boris Völker wird man über uns sprechen und werden sich Meinungen bilden. Wir sind uns sicher, dass die Zusammenarbeit mit René und Boris funktionieren wird und sie sich gegenseitig auf Augenhöhe unterstützen werden.“