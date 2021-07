Kreis Segeberg

Pierre Hallé und Aaron Meyerfeldt spielen schon lange nicht mehr bei den Landesliga-Fußballern des SV Henstedt-Ulzburg. Hallé hat seine Karriere beendet, Meyerfeldt kickt mittlerweile für den Oberligisten TSV Bordesholm. Ihre beiden Namen blieben dennoch bis heute mit schon fast etwas Historischem verbunden. Das Duo erzielte 2014 die beiden Treffer zum 2:0-Sieg des SVHU über den SV Todesfelde, der seit jenem Sonntag im Juni kein Kreispokalspiel mehr verloren und zuletzt sechs Mal den Pott in die Höhe gestemmt hat. Am Sonnabend, etwas mehr als sieben Jahre nach dem letzten Triumph, unternehmen die Nachfolger von Hallé, Meyerfeldt und Co. einen neuen Versuch, den Seriensieger aus Todesfelde zu entthronen. Um 15 Uhr wird das Pokalfinale der Saison 2020/21 zwischen dem SV Henstedt-Ulzburg und dem SV Todesfelde auf dem Sportplatz an der Bürgermeister-Steenbock-Straße angepfiffen.

SVHU verlor 2019 im Halbfinale knapp

Die Partie aus 2014 spielt bei den Henstedt-Ulzburgern keine Rolle mehr. Keiner der heutigen Protagonisten war damals dabei oder hat irgendwelche Erinnerungen daran. „Uns ist aber das Halbfinalspiel aus dem Jahr 2019 in Erinnerung geblieben“, sagt Maik Kreft, der den derzeit im Urlaub weilenden Cheftrainer Dominik Fseisi vertritt. „Damals konnten wir sehr gut dagegen halten, haben aber leider durch einen Freistoßtreffer der Todesfelder mit 0:1 verloren.“ Diese 90 Minuten bewiesen jedoch: „Erwischt der SVT einen schlechten Tag und wir einen guten, ist eine Sensation möglich.“ Viel hatte vergangenen Sonntag nicht gefehlt, und dem SSC Phoenix Kisdorf wäre ein derartiger Husarenstreich gelungen. Der Landesliga-Rivale führte in der Halbfinal-Begegnung bis zur 86. Minute mit 3:2, kassierte dann den Ausgleich und unterlag letztlich mit 3:4 nach Verlängerung. „Vielleicht gelingt es uns ja auch, die Todesfelder so zu ärgern.“

Coach Fseisi unterbricht Urlaub für Pokalfinale

Kreft, der beim 2:1-Halbfinalerfolg vergangenen Sonntag über Kreisligist TuS Garbek das Sagen hatte, am Sonnabend aber für seinen „Chef“ wieder in die zweite Reihe rückt, weiß genau, welche Strategie definitiv nicht die richtige sein wird. „Wir werden mit Sicherheit nichts gewinnen, wenn wir unser Heil nur in der Offensive suchen“, erklärt Kreft. Eine stabile Defensive muss die Basis sein, damit der SVHU an einer Überraschung überhaupt schnuppern kann. An der nötigen Einstellung und Bereitschaft, Großes zu leisten, wird es nicht mangeln. Fseisi unterbricht seinen Urlaub und wird extra für die 90 oder mehr Minuten nach Henstedt-Ulzburg kommen. „Auch einige unserer Spieler haben Urlaubsreisen verschoben. Alle sind heiß und wollen unbedingt dabei sein“, verrät Maik Kreft.

Alle Kreispokalsieger seit 1951 Landratspokalsieger 1951: SV Westerrade; 1952: TuS Fahrenkrug; 1953 / 54 : Kaltenkirchener TS; 1955 / 56 : SV Todesfelde; 1957 / 58 / 59 : TSV Bornhöved; 1960: Kaltenkirchener TS; 1961: SG Seth; 1962: TSV Nahe; 1963: TuS Alveslohe; 1964: kein Wettbewerb; 1965: TSV Nahe; 1966: TSV Bornhöbed; 1967: TSV Nahe; 1968 / 69: SV Wahlstedt; 1970: Kaltenkirchener TS; 1971 / 72 / 73: TuS Fahrenkrug; 1974: SG Seth; 1975: SV Rickling; 1976: TuS Fahrenkrug; 1977: Bramstedter TS; 1978: Leezener SC; 1979: Kaltenkirchener TS; 1980: Bramstedter TS; 1981: TSV Weddelbrook; 1982: TuS Harternholm; 1983: TuS Garbek; 1984: TuS Hartenholm; 1985: SC Rönnau 74; 1986: Leezener SC; 1987: SV Westerrade; 1988: Bramstedter TS; 1989: SC Rönnau 74; 1990: MTV Oering; 1991: SC Rönnau 74; 1992: Leezener SC; 1993: SC Kisdorf; 1994: SV Henstedt-Rhen; 1995: Leezener SC; 1996: Bramstedter TS; 1997: SC Kisdorf; 1998: Leezener SC; 1999 / 2000: SC Kisdorf; 2001: Leezener SC; 2002: SV Henstedt-Rhen; 2003: Kaltenkirchener TS; 2004 / 05: SV Henstedt-Ulzburg; 2006: SV Todesfelde; 2007: SV Westerrade; 2008: Kaltenkirchener TS; ab 2009 Kreispokal: SV Henstedt-Ulzburg; 2010: SV Todesfelde; 2011 / 12: SV Henstedt-Ulzburg; 2013: SV Todesfelde; 2014: SV Henstedt-Ulzburg; 2014 – 2020: SV Todesfelde; 2021: ???

SV Todesfelde will in den Landespokal

Auch in Todesfelde fiebert man dem Pokalendspiel entgegen. „So ein Pokal ist etwas zum Anfassen, zum In-die-Höhe-Recken“, begründet Sven Tramm, Teamchef des SVT, warum dieser Wettbewerb nach wie vor eine große Bedeutung bei den Todesfeldern einnimmt. Doch es gibt auch noch andere Gründe, die dafür sprechen, die 90 Minuten gegen den klassentieferen Kontrahenten seriös und konzentriert anzugehen.

Zum einen will der Oberligist wieder in den Landespokal einziehen. In den letzten vier Jahren kassierten die Todesfelder für vier Halbfinal-Teilnahmen und den Pokalsieg mit der anschließenden ersten DFB-Pokal-Hauptrunde Preisgelder im sechsstelligen Bereich. Dem Segeberger Vertreter im Landespokal winkt übrigens ein Heimspiel gegen einen attraktiven Gegner: Die Auslosung hat ergeben, dass der Kreispokalsieger auf den Regionalligisten VfB Lübeck treffen wird. „Außerdem wollen wir zeigen, dass wir zurecht die Nummer eins im Kreis Segeberg sind.“

Todesfelder sind die Gejagten

Im Wettbewerb der Saison 2020/21, der am Sonnabend mit dem Finale zu Ende geht, fehlte es den Todesfeldern an der Souveränität der vergangenen Jahre. Das Achtelfinale beim Verbandsligisten SC Rönnau 74 überstand die Tramm-Elf erst nach einem Elfmeterschießen, in Kisdorf musste das Team in die Verlängerung. „Uns fehlt der Rhythmus“, sieht Tramm als einen Grund für die Zitterpartien. „Außerdem will jeder der Erste sein, der uns besiegt, und legt dann immer noch eine Schippe drauf.“ Deshalb warnt Tramm, der auf Hasan Yilmaz, Luca Reimers und Yannik Chaumont verzichten muss, davor, die Partie auf die leichte Schulter zu nehmen. „Wir müssen aufmerksamer in der Defensive agieren und unsere Torchancen konsequenter nutzen“, fordert er.

500 Zuschauer sind zugelassen

Zum Kreispokalfinale auf dem Sportplatz an der Bürgermeister-Steenbock-Straße sind 500 Zuschauer zugelassen, die sich am Eingang entweder über die Luca-App einloggen oder vor Ort einen Kontaktbogen ausfüllen müssen.