Kreis Segeberg

Der Fußball-Kreispokal der Saison 2021/22 ist reich an Überraschungen. Nachdem sich am vergangenen Wochenende mit B-Klassist SG Ulzburg/Alveslohe (5:3 über SV Schackendorf) und Kreisligist SG Oering/Seth (3:1 über TuS Hartenholm) zwei klassentiefere Teams unerwartet durchsetzen konnten, blieben auch im zweiten Teil der zweiten Runde verblüffende Resultate nicht aus. So besiegte der A-Klassen-Vertreter SV Westerrade den ambitionierten Kreisligisten Bramstedter TS mit 2:1. Nach den Leistungen und den Ergebnissen in den ersten Testspielen überraschend kam auch das Aus des Verbandsligisten SC Rönnau 74, der sich dem Kreisligisten TuS Tensfeld mit 1:4 geschlagen geben musste. Am Sonntag treffen die beiden Überraschungsteams im direkten Duell aufeinander.

SV Westerrade erwischt perfekten Start

Dass seine Fußballer des SV Westerrade im Heimspiel gegen die Bramstedter TS nicht chancenlos bleiben würden, ahnte Jan Evers bereits beim Aufwärmen. „Da konnte man schon sehen, dass die Bad Bramstetder uns nicht ernst nehmen und uns unterschätzen“, gab der Co-Trainer vom spielenden Chef Hendrik Jaeschke wieder, was er sah. Und sein Eindruck sollte ihn nicht täuschen. Westerrade erwischte einen perfekten Start und ging früh durch Zugang Joel-Michel Ahrendt (11.) mit 1:0 in Front. „Danach ist die BT zwar etwas besser ins Spiel gekommen, aber wir konnten mit großem Einsatz dagegen halten. Ein Klassenunterschied war nicht erkennbar“, skizzierte Evers. Dennoch glich der Gast aus. Symptomatisch für das ungenaue BT-Spiel fiel der Ausgleich durch einen von Levi Krämer verwandelten Strafstoß (29.).

BT rennt in Schlussphase erfolglos an

Auch der zweite Abschnitt begann wie der erste. Die Jaeschke-Elf trat dem Kreisligisten forsch entgegen und legte durch Björn Witt (55.) eine abermalige Führung vor. Erneut mussten die Schützlinge von BT-Trainer Hakan Yavuz hinterherlaufen – und dies ab der 70. Minuten nach Ampelkarte gegen Finn Jaster in Unterzahl. „Die Bad Bramstedter haben gedrängt, sind aber nicht zwingend geworden“, erklärte Jan Evers, der von einem unverhofften, aber nicht unverdienten Sieg sprach. Yavuz hingegen war bedient: „Wir haben dem Gegner zwei Tore geschenkt.“

Kampfstarke Tensfelder werfen SCR raus

Vor dem Abpfiff war Rüdiger Brüggen ob des Fehlens einiger Leistungsträger noch skeptisch. Der Coach des TuS Tensfeld versprach aber: „Wir werden die Sache sportlich annehmen und das Beste daraus ausmachen.“ Brüggens Schützlinge taten wie ihnen geheißen, nahmen den Kampf im Pokalspiel gegen den Verbandsligisten SC Rönnau 74 nicht nur an, sondern gewannen ihn auch deutlich mit 4:1 (1:0). „Damit hat keiner gerechnet“, räumte Brüggen ein. „Die Jungs haben sich super reingekämpft in die Partie, dem Gegner keine Räume gewährt und jeden Zweikampf angenommen.“

Spiele der zweiten Runde und Ansetzungen im Achtelfinale Weitere Ergebnisse der zweiten Runde: SG Ulzburg/Alveslohe – SV Schackendorf 5:3, SG Daldorf/Negernbötel – TSV Nahe 1:5, SV Rickling – FSG Kaltenkirchen 0:5, TuS Heidmühlen – Schmalfelder SV 0:5, SC Wakendorf – TSV Weddelbrook 1:4, MTV Segeberg – TSV Nützen 0:1, SG Oering/Seth – TuS Hartenholm 3:1, SG WiTo – TV Trappenkamp 0:2, Eintracht Segeberg – SV Wahlstedt 1:3 (Tor Eintracht: Dominik Schenk/Tore Wahlstedt: René Bossert, Alexander Braun, Kristian Jensen), SC Hasenmoor – SV Henstedt-Ulzburg 0:5 kampflos, SG Dänisch-Müssen – SSC Phoenix Kisdorf 0:8 (3x Thore Kreuzaler, 2x Robin Kähler, Yannick Urbanski, Jeremy Schalk, Tobias Wittke), SV Sülfeld – SV Todesfelde 0:17 (4x Morten Liebert, 3x Emanuel Bento, 3x Marco Pajonk, 2x Florian Meyer, Til Weidemann, Jan Luca Holst, Hendrik Wehde, Hendrik Sirmais, Rafael Krause). Achtelfinale (Sonntag, 1., August, 15 Uhr): SG Ulzburg/Alveslohe – SV Henstedt-Ulzburg, Sieger TuS Garbek/Leezener SC – FSG Kaltenkirchen, TSV Nützen – SV Wahlstedt, TV Trappenkamp – TSV Nahe, Kaltenkirchener TS – SV Todesfelde, SV Westerrade – TuS Tensfeld, Schmalfelder SV – TSV Weddelbrook, SG Oering/Seth – SSC Phoenix Kisdorf.

2:1 zieht Verbandsligisten den Zahn

Auf das Tensfelder Führungstor von Eyyup Sari (40.) fanden die Klein Rönnauer noch eine Antwort. Torge Facklam (66.) nährte mit seinem 1:1 neue Hoffnung bei den SCR-Kickern. „Die Klein Rönnauer besaßen zwar mehr Spielanteile, wir sind aber über unsere Konter stets gefährlich geworden“, beschrieb Brüggen. Einer dieser schnellen TuS-Vorstöße führte zum 2:1 durch Luka-Noel Pietzsch (77.). „Nach unserem zweiten Tor sind die Klein Rönnauer zusammen gebrochen“, sah Tensfelds Trainer nun seine Elf tonangebend. Pietzsch (86.) und Torge Brötzmann (90.+1) schraubten das Resultat auf 4:1 in die Höhe und lösten für einen kurzen Moment so etwas wie Euphorie bei ihrem Trainer aus. „Das sind die Abende, wofür man Fußball spielt oder Trainer wird.“

Josej Jueidi schießt KT ins Achtelfinale

René Sixt und seine Fußballer der Kaltenkirchener TS bekommen am Sonntag die Möglichkeit, sich für die 1:8-Schlappe gegen den Kreispokalsieger SV Todesfelde zu rehabilitieren. Vor rund zwei Wochen hatte die KT im Viertelfinale des Vorjahres-Wettbewerb diese empfindliche Schlappe kassiert. Dass es diese Begegnung nun im Achtelfinale der aktuellen Pokalrunde geben wird, dafür sorgte Josef Jueidi. Der Youngster traf in der zweiten Minute der Nachspielzeit zum 2:1 und besiegelte das Aus von Kontrahent und Kreisligist SG Blau-Rot Holstein. „Die SG hat sich als sehr unangenehmer Gegner entpuppt“, sagte Sixt, dessen Team durch Nils Heidbrink mit 0:1 in Rückstand geraten war. „Wir sind aber zu keiner Sekunde hektisch geworden und froh darüber, dass wir das Weiterkommen in der regulären Spielzeit sichern konnten.“ Ole Lippke (52.) hatte zwischenzeitlich zum 1:1 getroffen.