Todesfelde

Fußball-Oberligist SV Todesfelde hat früher als geplant Winterpause. Der Oldenburger SV, bei dem der Spitzenreiter der Südstaffel am Sonnabend auf Kunstrasen antreten sollte, hat die Begegnung abgesagt. Die Oldenburger berufen sich auf eine Mitteilung des Landesverbandes an alle Amateurvereine Schleswig-Holsteins. „Wer in der aktuellen Lage der Corona-Pandemie auch nur die geringsten Bedenken hat, Fußball zu spielen, kann seine bis zum Jahresende angesetzten Spiele kostenfrei verlegen lassen“, erklärt Todesfeldes Teammanager Timo Gothmann. Neben der Partie seiner Mannschaft wurden drei weitere Begegnungen in das Jahr 2022 verlegt.

Für Gothmann hat die Absage der Ostholsteiner ein Geschmäckle: „Oldenburg hatte vor Wochen bei uns um eine Verlegung gebeten, weil am Abend vor dem Spiel eine größere Feierlichkeit geplant sei. Die Bitte wurde dann zurückgezogen. Ich will nichts unterstellen, aber man könnte auf den Gedanken kommen, dass dem von Verletzungen geplagten OSV der Freifahrtschein des Verbandes richtig gut gepasst hat.“

Das Risiko hätte minimiert werden können

Er wolle, so Gothmann, die Gefahr einer Ansteckung nicht kleinreden: „Aber man kann, wenn man denn will, einen Rahmen schaffen, um das Risiko zu minieren.“ Unmittelbar vor dem Heimspiel am vergangenen Sonntag gegen Eutin 08 (Endstand 6:0) seien beide Mannschaften, die Trainerteams sowie das Schiedsrichtergespann auf Kosten des SV Todesfelde getestet worden. „Eutin ist für die Schnelltests extra eine halbe Stunde früher gekommen. Ich finde, das ist eine sehr sportliche Haltung“, sagt Gothmann.

VfB Lübeck II verliert Punkte

Derweil ist bekannt geworden, dass dem VfB Lübeck in den Spielen seiner zweiten Elf gegen den SV Eichede (4:0) und beim Oldenburger SV (4:2) Verstöße gegen die Spielordnung unterlaufen sein sollen. Karaman Radovan gehört dem jungen U 19-Jahrgang an, kam aber in beiden Partien zu Kurzeinsätzen.

Das ist bei einem so jungen Fußballer an strikte Regelungen gebunden, die die Lübecker wohl missachtet haben. Die Oldenburger legten nach dem Spiel Protest ein. Die Partie wird wahrscheinlich in ein 5:0 für den OSV umgewertet, der mit den drei Punkten wieder mittendrin im Rennen um das Erreichen der Meisterrunde wäre. Der SV Eichede verzichtet auf einen Einspruch.