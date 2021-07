Kreis Segeberg

Derbys unter Nachbarn oder Partien unter Kreisrivalen gehören für viele Funktionäre, Fußballer und Fans zu den Höhepunkten einer Saison. Doch nicht jeder Vereine darf sich mit seinen Mannschaften auf genau diese Begegnungen freuen. Die finale Staffeleinteilung des Schleswig-Holsteinischen Fußballverbandes hat, wie in den Jahren zuvor, dafür gesorgt, dass sich so manches Team in einer anderen Liga wiederfindet und anstatt im Kreis Segeberg in den Nachbarkreisen um Punkte spielen muss. Die harsche Kritik der Klubs, die es in den ersten Jahren der Spielklassen-Reform gehagelt hatte, blieb diesmal aus.

Kaltenkirchener Teams reisen bis nach Heide

Auf Verbandsliga-Ebene wird sich die Anzahl der emotionsgeladenen Duelle leicht reduzieren. „Wir hätten gerne weiter gegen den Leezener SC und den SV Todesfelde gespielt“, räumt Kaltenkirchens Trainer René Sixt ein, dass ihm die Einteilung seines Teams in die Weststaffel mit Reisen bis nach Heide (95 Kilometer einfache Fahrt) zur zweiten Mannschaft des HSV oder zur SpVgg. Holstein West 19 (eine SG zwischen ABC Wessel und Neuenkirchener SC) nicht schmeckt. Immerhin blieb das Stadtderby mit der FSG Kaltenkirchen. „Ein bisschen blöd empfinden wir die Einteilung schon“, wählt der Coach moderate Worte. „Wir werden es aber nehmen wie es kommt.“

Für Sixt und Co. ist diese Liga zwar kein komplettes Neuland. „Aber wirklich beurteilen, was uns in dieser Staffel erwartet, kann ich nicht“, gesteht Sixt, der die KT gemeinsam mit seinem spielenden Assistenten Daniel Schumacher (bestand unlängst die Prüfung der Trainer-B-Lizenz) trainiert. „Es ist alles halb so schlimm. Nur die weiten Fahrten stören ein wenig, aber wenn wir in die Landesliga wollen, würde dies ja ohnehin auf uns zukommen“, sagt Sixt.

Martin Genz erwartet stärkere Konkurrenz

Auch bei der FSG Kaltenkirchen ist man nicht ganz glücklich. „Auch wir wären liebend gerne weiter nach Todesfelde oder Leezen gefahren“, verrät Trainer Martin Genz und wundert sich: „Die Mannschaften auf diesem Spielklassen-Niveau sind die gleichen wie in der annullierten Vorsaison. Deshalb kann ich es nicht verstehen, dass wir in eine andere Staffel eingruppiert wurden.“ Genz, dem mit seinem Team einiges zugetraut wird, erwartet, dass die Konkurrenz im Westen stärker sein wird. „Der VfR Horst, TuS Krempe und natürlich die KT erwarte ich oben“, tippt der 34-Jährige. „Wir werden aber auch gerüstet sein.“

Die Gegner der Segeberger Teams Oberliga – Staffel Süd: VfB Lübeck II, FC Dornbreite Lübeck, SV Todesfelde, PSV Neumünster, SV Eichede, Preußen Reinfeld, Eutin 08, TSV Pansdorf, Oldenburger SV. Landesliga Holstein: TSV Travemünde, Eichholzer SV, SV Eichede II, Sereetzer SV, Büchen-Siebeneichener SV, Breitenfelder SV, GW Siebenbäumen, TuS Hartenholm, SV Henstedt-Ulzburg, SSC Phoenix Kisdorf, TSV Lägerdorf. Verbandsliga West: SV Boostedt, Grün-Weiß Todenbüttel, Kaltenkirchener TS, FSG Kaltenkirchen, FC Reher/Puls, Heider SV II, TuS Krempe, VfR Horst, VfL Kellinghusen, SpVgg. Holstein-West 19, Marner TV, TSV Heiligenstedten. Verbandsliga Ost: SG Dobersdorf, FSG Saxonia, Probsteier SG 2012, TSV Plön, ASV Dersau, Preetzer TSV, Concordia Schönkirchen, VfR Laboe, Wiker SV, Inter Türkspor Kiel II, SSG Rot-Schwarz Kiel, TSV Flintbek. Verbandsliga Süd: SSV Pölitz, SG Elmenhorst/Tremsbüttel, WSV Tangstedt, TuS Hoisdorf, SSC Hagen-Ahrensburg, TSV Bargteheide, SSV Güster, Borussia Möhnsen, Leezener SC, SC Rönnau 74, SV Todesfelde II.

Beim SC Rönnau 74 ist man mit Einteilung glücklich

Neu orientieren werden sich die Fußballer des SC Rönnau 74 müssen. Unglücklich ist man am Plöner Eck deshalb jedoch nicht. „Nach den vergangenen Jahren, in denen wir uns überwiegend in Lübeck bewegt haben und dabei auch sehr viel Spaß hatten, nehmen wir diese Veränderung gerne an“, erklärt SCR-Ligaobmann Thorsten Krämer. In Klein Rönnau freut man sich auf die anstehenden Duelle gegen die Nachbarn aus Leezen und Todesfelde. „Ansonsten sind die anderen Gegner für uns sehr schwer einzuschätzen.“

Beim TSV Weddelbrook herrscht Resignation

Beim Kreisligisten SV Rickling sieht man nach der Versetzung in die Mitte-Staffel – mit den Spielen überwiegend im Neumünsteraner Raum – erwartungsfroh entgegen. „Es ist doch auch mal schön, andere Kreise, Plätze und Mannschaften kennenzulernen“, sagt Neu-Trainer Michael Gerken. Diese Meinung kann Ralf Ehlert so gar nicht teilen. Dem Obmann des TSV Weddelbrook, der in den vergangenen Jahren stets in eine Weststaffel mit Anreisen zu Auswärtsspielen von bis zu 120 Kilometern eingeteilt wurde, blieb auch diesmal nur ein verständnisloses Kopfschütteln. Sein A-Klassenteam, das im äußersten Westen des Kreises angesiedelt ist, wurde in den Südwesten eingeteilt – mit Teams aus dem Kreis Steinburg. „Wir haben es diesmal erst gar nicht versucht, einen Tauschkandidaten zu finden und schlucken diese abermalige Kröte“, erläutert Ehlert. „Bei uns ist der Frust mittlerweile der Resignation gewichen.“