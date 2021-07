Todesfelde

Die Oberliga-Fußballer des SV Todesfelde sind in die Saisonvorbereitung gestartet. Das Trainerteam um Teamchef Sven Tramm hat ein volles Programm bis zum Saisonstart in acht Wochen vorbereitet. Neben den Trainingseinheiten wird der Oberliga-Mitfavorit eine Reihe von Test- und Kreispokalspielen austragen. Den ersten Test gibt es am Sonnabend, 10. Juli, ab 14 Uhr im heimischen Joda-Sportpark gegen den Verbandsligisten Leezener SC. Das erste Pflichtspiel steht dann vier Tage später an. Der Kreispokal-Seriensieger gastiert im einzig verbliebenem Viertelfinalspiel aus der Saison 2020 / 21 beim Verbandsliga-Spitzenteam Kaltenkirchener TS. Überspringt der Landespokalsieger von 2020 diese hohe Hürde würde im Halbfinale der SSC Phoenix Kisdorf auf die Todesfelder warten. Diese Begegnung ist auf den Sonntag, 18. Juli, um 15 Uhr angesetzt.

Schwitzen mit Athletik-Trainer Marc Paasch

Während der ersten Trainingseinheit brachte der neue Athletik-Trainer Marc Paasch den Kader mächtig ins Schwitzen. „Die Jungs sind alle fit, da die vergangene Saison für uns erst am 23. Juni mit der 1:2-Niederlage im Landespokal-Halbfinale gegen den SC Weiche Flensburg 08 zu Ende gegangen ist“, sagt Teamchef Tramm. „Trotz der kurzen Pause sind alle heiß auf die neue Spielzeit.“ Marco Pajonk war nach einer Blinddarm-OP ebenso dabei wie die Neuzugänge Jan-Luca Holst (GW Siebenbäumen), Deniz Hasan Yilmaz (USC Paloma Hamburg), Arne Böttcher (VfB Lübeck U19) und Torwart Lukas Benner, der vom SV Barmbek-Uhlenhorst zurückgekehrt ist. Mats Klüver, der vom Oldenburger SV nach Todesfelde gewechselt ist, setzte aufgrund einer Corona-Impfung noch aus.