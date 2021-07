Kreis Segeberg

Am Wochenende 20. bis 22. August startet die Fußball-Saison 2021/2022. Die Fans aus dem Kreis Segeberg dürfen sich am ersten Spieltag gleich auf zwei spannende Duelle zwischen Kreisrivalen freuen. In der Landesliga Holstein kommt es zum Auftakt zum Derby zwischen dem TuS Hartenholm, der den SSC Phoenix Kisdorf empfängt. In der Weststaffel der Verbandsliga steigt in der ersten Runde gleich ein brisantes Stadtderby. Die FSG Kaltenkirchen, der Zusammenschluss der Fußballsparte von Fetihspor und FSC Kaltenkirchen, erwartet die Kaltenkirchener TS.

Ansetzung ist unglücklich

„Bescheuert“, lautet die erste Reaktion von FSG-Trainer Martin Genz auf die Ansetzung. Im nächste Satz bezeichnet der 34-Jährige das Startderby zum Start als „unglücklich“ und lieferte gleich eine Erklärung dazu. „Am Anfang einer Saison herrscht überall eine gewisse Fußball-Euphorie. Da kommen eh viel Zuschauer“, erklärt der Trainer. „Ich empfinde es als viel charmanter, ein solches Spiel mitten in der Saison zu bestreiten. Praktisch als Highlight zwischendurch.“

Die ersten Spieltage in der Übersicht Oberliga – 1. Spieltag, Sonnabend, 21. August: PSV Neumünster – SV Todesfelde; 2. Spieltag, Sonntag, 29. August: SV Todesfelde – Oldenburger SV; 3. Spieltag, Sonntag, 5. September: SV Todesfelde -FC Dornbreite. Landesliga Holstein – 1. Spieltag, Sonnabend, 21. August: TSV Travemünde – SV Henstedt-Ulzburg; Sonntag, 22. August: TuS Hartenholm – SSC Phoenix Kisdorf; 2. Spieltag, Sonnabend, 28. August: SV Henstedt-Ulzburg – Eichholzer SV, SSC Phoenix Kisdorf – Grün-Weiß Siebenbäumen; Sonntag, 29. August: TSV Lägerdorf – TuS Hartenholm; 3. Spieltag, Sonnabend, 4. September: SV Henstedt-Ulzburg – TuS Hartenholm, SSC Phoenix Kisdorf – Büchen-Siebeneichener SV. Verbandsliga Ost – 1. Spieltag, Sonnabend, 21. August: TSV Plön – FSG Saxonia; 2. Spieltag, Sonntag, 29. August: FSG Saxonia – VfR Laboe; 3. Spieltag, Sonntag, 5. September: Wiker SV – FSG Saxonia. Verbandsliga Süd – 1. Spieltag, Sonntag, 22. August: SSV Pölitz – SV Todesfelde, TSV Bargteheide – Leezener SC, SSC Hagen-Ahrensburg – SC Rönnau 74; 2. Spieltag, Sonnabend, 28. August: SV Todesfelde II – TuS Hoisdorf, SC Rönnau 74 – SSV Pölitz, Leezener SC – SSC Hagen-Ahrensburg; 3. Spieltag, Sonnabend, 4. September: SV Todesfelde – SSV Güster, Leezener SC – TuS Hoisdorf; SC Rönnau 74 spielfrei. Verbandsliga West – 1.Spieltag, Sonntag, 22. August: FSG Kaltenkirchen – Kaltenkirchener TS; 2. Spieltag, Sonnabend, 28. August: Grün-Weiß Todenbüttel – FSG Kaltenkirchen; Sonntag, 29. August: TuS Krempe – Kaltenkirchener TS; 3. Spieltag, Sonntag, 5. September: FC Reher/Puls – Kaltenkirchener TS, FSG Kaltenkirchen – TuS Krempe.

Rein sportlich zieht er einen gewissen Vorteil aus einer frühen Ansetzung gegen einen Gegner, wie es die KT in seinen Augen in der nächsten Saison darstellen wird. „Für mich ist die KT der Topfavorit“, sagt er. „Es ist nicht von Nachteil, gleich zu Beginn gegen einen Kontrahenten dieses Kalibers zu spielen.“ So wie in der letzten Saison, als die beiden Stadtrivalen ebenfalls das Auftaktmatch bestritten. Damals hieß es nach 90 Minuten 1:1. „Ein gerechtes Resultat, wobei die KT in der zweiten Halbzeit Vorteile besaß“, erinnert Martin Genz, dessen Elf eine Woche später nach Todenbüttel reist, ehe der TuS Krempe zum zweiten Heimspiel der FSG nach Kaltenkirchen kommt. „Krempe zähle ich mit zu den Titelanwärtern“, glaubt Genz. „Wir wissen also gleich nach drei Spieltagen, wo wir stehen.“

FSG Saxonia peilt Platz in Spitzengruppe an

In der Oststaffel der Verbandsliga gelten die Kicker des TSV Plön als Meisterschaftskandidat Nummer eins. Und genau gegen dieses Team startet die von Ralf Hartmann trainierte FSG Saxonia. „Ich freue mich total darauf, gleich gegen einen starken Gegner spielen zu dürfen“, sagt Hartmann, der die Messlatte für seine Mannschaft diesmal sehr hoch gehängt hat. „Wir wollen um die Plätze eins bis vier mitspielen.“ Für dieses Unterfangen haben die Saxonen ihren Kader quantitativ und qualitativ verbessert. „Endlich besitze ich auch Alternativen auf der Bank und kann auf gewisse Dinge reagieren.“

TuS Hartenholm an ersten drei Spieltagen in zwei Derbys

Für den TuS Hartenholm kommt es in der Landesliga gleich an den ersten Spieltagen knüppeldick. Zwischen den beiden Kreisderbys gegen den SSC Phoenix Kisdorf (22. August) und SV Henstedt-Ulzburg (4. September) gastiert die Mannschaft von Trainer Essmet Omid beim TSV Lägerdorf. „Ein hartes Programm“, räumt der Trainer ein, sagt aber auch: „So oder so müssen wir eh gegen alle spielen und von Beginn an liefern.“ Denn für Omid steht fest, dass die Holstein-Staffel „die stärkste der drei Landesligen“ ist. „Ich bin mir sicher, dass es keine einfachen Gegner geben wird und dass jedes einzelne Spiel heiß umkämpft sein wird.“

Kisdorfs Trainer Boris Völker irritiert

Auch Kisdorfs Trainer Boris Völker ist nicht glücklich darüber, dass es zum Start gegen die Hartenholmer geht. „Ich finde das total uncool“, sagt er. „Niemand weiß, wo er steht und will sich in diesem Nachbarschaftsduell keine Blöße geben. Ein Gegner aus dem Lübecker Raum wäre mir lieber gewesen.“ Ohnehin ist er bei einem Blick auf die Spielpläne der Landesliga und des Kreispokals etwas irritiert. „Wenn wir und die Hartenholmer unsere Hausaufgaben im Pokal erledigen, spielen wir in der nächsten Runde gegeneinander. Wie in der letzten Saison, als wir binnen sieben Tagen zwei Mal aufeinander getroffen sind.“ Völker wird deshalb einen ganz bestimmten Eindruck nicht los. „Ich habe das Gefühl, dass überhaupt nicht gelost wurde, sondern einfach die Pläne aus der Vorsaison übernommen wurden.“