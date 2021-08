In der kommenden Woche startet die Fußballsaison in den Verbandsligen. In ihren letzten Testspielen blieb ein Trio sieglos. Während die Kaltenkirchener TS verlor und am Dienstag noch einmal gegen den TuS Hartenholm testet, spielten die FSG Kaltenkirchen und der SC Rönnau 74 unentschieden.