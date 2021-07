Henstedt-Ulzburg

 Sommerpause. Endlich ! Die Fußballerinnen des SV Henstedt-Ulzburg haben sich diese Ruhephase redlich verdient. Von Anfang Juni an bestritten die Schützlinge von Trainer Christian Jürss binnen 24 Tagen sieben Partien. Nachdem sich der SVHU in zwei dramatischen Duellen gegen Hannover 96 durchsetzen konnte und damit den Staffelsieg in der Regionalliga Nord errang, sicherte sich das Team aus der Großgemeinde in den beiden Spielen gegen den Nordost-Meister Viktoria Berlin den Aufstieg in die 2. Bundesliga. Nebenbei gewann die Jürss-Elf den Landespokal durch einen 3:2-Finalerfolg über Holstein Kiel. Doch nach der Saison ist vor der Saison. Und die wird jede Menge Fußballprominenz in die Provinz führen.

Spielerinnen pausieren, Umfeld arbeitet auf Hochtouren

Während die Fußballerinnen die Beine hochlegen dürfen, arbeiten Jürss und das gesamte Umfeld derzeit fast täglich einen langen Aufgabenkatalog ab. Die Vorbereitungszeit, die am Freitag, 16. Juli, mit dem ersten Training starten soll, muss geplant werden. Es gilt Testspiele zu organisieren und letzte Auflagen des Deutschen Fußball-Bundes vor dem Start in die Zweitliga-Spielzeit zu erfüllen. Seit der Spielplan steht, ist eine weitere Aufgabe hinzugekommen. Die Verantwortlichen werden Auswärtsfahrten von einer Länge von bis zu 850 Kilometer planen müssen. Es geht unter anderem nach München, Ingolstadt, Andernach oder nach Göttelborn im Saarland. Bus- oder Bahntouren sowie Hotelaufenthalte gilt es in den nächsten Tagen und Wochen zu organisieren.

Der Hinrunden-Spielplan des SV Henstedt-Ulzburg in der 2. Bundesliga Hinrunde: 15. August TSG Hoffenheim II (Auswärts), 29. August FC Bayern München II (Heim), 05. September SG Eintracht Frankfurt (A), 12. September SV Meppen (H), 03. Oktober SG Andernach (A), 10. Oktober BV Borussia Bochholt (H), 17. Oktober SV Göttelborn (A), 07. November FC Ingolstadt (H), 13./14. November 1. FC Nürnberg (A), 20./21. November FSV Gütersloh (H), 05. Dezember RB Leipzig (H), 12. Dezember MSV Duisburg (A), 19. Dezember VfL Wolfsburg II (H).

Bayern München kommt zur Heimpremiere

Gleich der erste Spieltag führt die Henstedt-Ulzburgerinnen tief in den Süden der Republik. Genauer gesagt in das 640 Kilometer entfernte Sinsheim. Dort trifft der Aufsteiger am Sonntag, 15. August, auf die Reservemannschaft der TSG Hoffenheim. Einen prominenteren Gast als im ersten Heimspiel hätte es für den SVHU gar nicht geben können. Am 29. August wird der FC Bayern München mit seinem zweiten Team auf dem Sportplatz am Schäferkampsweg gastieren. Wiederum eine Woche danach führt der Spielplan die Jürss-Schützlinge zur Zweiten von Eintracht Frankfurt. „Unser Saisonstart wird gleich sehr intensiv werden“, sagt der A-Lizenzinhaber mit einem Blick auf die ersten drei Begegnungen. „Wichtig ist, dass wir topfit sind, wenn es losgeht, weil wir in jedem Spiel an unser Limit gehen müssen.“

Tomke Dziesiaty verlässt SVHU

Personell gibt es einige Veränderungen im Kader des Neulings. Nele Carolus (Ziel unbekannt) wird dann genauso nicht mehr dem Aufgebot angehören, wie auch Tomke Dziesiaty. Die 21-Jährige, die mit zwei Treffern im Aufstiegsspiel gegen Viktoria Berlin maßgeblichen Anteil am Sprung in die Zweite Liga besaß, zieht es mindestens für ein Jahr in die Vereinigten Staaten. Dort wird die Rechtsfüßerin studieren und an der Universität Fußball spielen. Neben Liv Fuß, die aus der B-Junioren-Mannschaft des Glashütter SV zur Jürss-Elf gewechselt war und sich in den Aufstiegs- und Pokalspielen als echter Gewinn präsentierte, wird Lukne Gräßler die Henstedt-Ulzburgerinnen verstärken. „Lukne hat zuletzt beim Hamburger SV gespielt“, erklärt Jürss. „Sie ist eine zentrale Defensivspielerin und kommt aus einer längeren Trainingspause. Sie wird bei uns die Zeit erhalten, sich zu entwickeln.“ Die 23-Jährige bestritt 24 Regionalliga-Spiele und 31 Junioren-Bundesliga-Partien für den HSV.