Als eine Mitarbeiterin des DRK in der Landesunterkunft im Bad Segeberger Levo-Park am Sonntag nach einem Aufenthalt im Keller über Unwohlsein klagte, schaute der Wachdienst nach – und zeigte ähnliche Symptome. Der Verdacht: Es tritt irgendwo Gas aus. Die Feuerwehr rückte an.