Fünf Häuser kurzzeitig evakuiert - Gasaustritt an Baustelle: Erhöhte Explosionsgefahr in Kaltenkirchen am Sonnabend

Wegen des Gasaustritts aus einer Baustelle sind in Kaltenkirchen im Kreis Segeberg am Sonnabend zwischenzeitlich fünf umliegende Gebäude evakuiert worden. Wie ein Feuerwehrsprecher sagte, bestand eine erhöhte Explosionsgefahr.