Der 27. Januar ist ein fester Termin im Kalender der KZ-Gedenkstätte Kaltenkirchen in Springhirsch.

Stilles Gedenken der Opfer des Nationalsozialismus in Springhirsch

Von Sylvana Lublow