Gedenken an Pogrome am 9. November - Stahlfassade von alter Synagoge in Bad Segeberg wird eingeweiht

Am 9. November 1938 wurde die alte Synagoge in Bad Segeberg geplündert und angezündet. Nur aus Kalkül ließen die Nazis das Gebäude nicht abbrennen. Ohne jüdisches Leben verfiel das Gotteshaus nach dem Krieg. Nun steht die Fassade wieder. Zur Einweihung der Gedenkstätte werden besondere Gäste erwartet.