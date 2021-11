Kaltenkirchen

Klimaschutz ist nicht billig und verlangt von den einzelnen Kommunen nicht nur Bereitschaft, etwas zu tun, sondern auch finanzielle Investitionen. Doch einige Kaltenkirchener Stadtvertreter tun sich damit schwer. In der jüngsten Sitzung des Bau- und Umweltausschusses kam der Vorschlag, einen Klimamanager einzustellen, nicht bei jedem gut an.

Zur Sitzung war die Diplom-Ingenieurin Nikola Richter eingeladen, die gemeinsam mit einer „Lenkungsgruppe Fokusberatung“ an vier Terminen einen Maßnahmenkatalog zum Klimaschutz in Kaltenkirchen erarbeitet hatte. Auf der Sitzung trug Richter die wichtigsten Punkte vor: die Einstellung eines Klimamanagers oder einer Klimamanagerin, die Bildung eines Klimabeirats und die Umsetzung des Modells „Energiesparen an Schulen“, das von einem externen Büro über vier Jahre begleitet werden soll.

Die Kosten werden zum großen Teil zeitweise gefördert

Sowohl die neue Planstelle als auch das Schulmodell kosten Geld, beides wird jedoch gefördert. Ein Klimamanager schlägt mit rund 80.000 Euro pro Jahr zu Buche, wovon aber in den ersten zwei Jahren jeweils 70 Prozent der Kosten gefördert werden. In weiteren drei Jahren gibt es eine Förderung von 40 Prozent. Die Stelle soll laut Bürgermeister Hanno Krause auch auf fünf Jahre befristet sein.

Für das Schulmodell wird mit Kosten von 35.000 Euro pro Jahr gerechnet, wovon zwischen 65 und 75 Prozent gefördert werden. Einzig die Gründung eines Klimabeirats kostet nichts. FDP-Stadtvertreter Eberhard Bohn kritisierte als erster die Maßnahmen: „Klimaschutz ja, aber bitte mit der bereits vorhandenen Fachkompetenz. Wir brauchen keine Überbürokratisierung und zusätzliche Personalkosten.“ Bohn stellt klar, dass die Stadt bereits 2011 ein Klimaschutzkonzept für die städtischen Gebäude erstellt habe und auch schon sehr viele Maßnahmen durchgeführt worden seien. Sowohl Unternehmen als auch Privatleute würden schon auf Energieeffizienz setzen. „Alle sind schon sensibilisiert“, so Bohn. Man könne auf engagierte Bürger setzen in Gesprächsrunden. „Außerdem hat der Kreis Segeberg ja Klimamanager, die wir auch beanspruchen können.“

AfD: Klimathemen gehören in den Umweltausschuss

Auch die Fraktionssprecher von CDU und AfD, Kurt Barkowsky und Julian Flak, sprachen sich vorerst gegen einen Klimamanager und -beirat aus. „Klimathemen gehören in den Bau- und Umweltausschuss. Wir brauchen keine zusätzlichen Gremien“, so Flak.

Die Entscheidung für oder gegen eine neue Planstelle, die klimapolitische Maßnahmen bearbeiten und ein integratives Klimaschutzkonzept für die Stadt erstellen soll, wird erst Thema in der kommenden Hauptausschusssitzung (23. November) und der darauf folgenden Stadtvertretersitzung (30. November) sein. Barkowsky ließ aber schon verlauten: „Wir werden einem Klimamanager im Stellenplan nicht zustimmen.“

Linke hält Einstellung der FDP für anmaßend

Ganz anders sieht es bei SPD, Pro-Kaki und der Linken aus. „Ich finde es anmaßend, zu behaupten, wir hätten ausreichend Fachkompetenz“, sagte Hanno Knierim von der Linken. „Wir brauchen eine professionelle Beratung, das können wir als ehrenamtliche Stadtvertreter nicht leisten“, meinte Thies Rickert von Pro-Kaki. Und SPD-Fraktionssprecherin Susanne Steenbuck plädierte ebenfalls für einen Klimamanager: „Diese Stelle entlastet auch die Verwaltung.“

Bürgermeister Hanno Krause hält sowohl den Klimamanager als auch einen entsprechenden Beirat für sinnvoll. „Die Verwaltung kann Maßnahmen für die eigenen Gebäude umsetzen, aber das können wir nicht auch noch für Unternehmen und Privatmenschen leisten. Wir brauchen eine weitere Person, die dann auch das Klimaschutzkonzept erarbeitet“, so Krause. Und der Beirat wäre das entsprechende Gremium, mit dem sich der Klimabeauftragte auseinandersetzen könne und das die Stadtvertretung berät. „Ich möchte die Stelle bewusst auf fünf Jahr befristen, damit auch schnell viel abgearbeitet werden kann“, sagt der Bürgermeister.

Ja, Klimaschutz koste Geld, so Krause: „Aber die Investitionen wirken viele Jahre nach und rentieren sich. Am Ende hat die Umwelt davon einen Nutzen und auch die Finanzen.“ Die Bauausschussmitglieder stimmten dann über die Maßnahmen ab, jedoch ohne die Planstelle des Klimamanagers: Mit vier Ja-, vier Neinstimmen und einer Enthaltung lehnt der Ausschuss die Vorlage der Verwaltung ab. „Das war knapp“, sagt Kraue anschließend zu KN-Online. Er gehe aber davon aus, dass Hauptausschuss und Stadtvertretung letztlich für einen Klimamanager stimmen werden.