Kaltenkirchen

Der Motorsportclub (MSC) Kaltenkirchen möchte in einem Waldstück nahe der Autobahn 7 ein Gelände schaffen, wo auf einer neu angelegten Strecke Motocross-Fahrer zweimal in der Woche jeweils vier Stunden trainieren können. Dagegen hat sich eine Bürgerinitiative gebildet, die das unbedingt verhindern will. Mit Unterstützung der Wählergemeinschaft Pro Kaki wurde ein Bürgerentscheid am 17. Oktober durchgesetzt, um das Projekt zu kippen. Die Argumente der Gegner: Zu viel Lärm und ein zu großer Eingriff in die Natur.

Der MSC hält dagegen, führt an, dass gesetzliche Lärmgrenzwerte nicht überschritten würden, dass lediglich wenige Bäume gefällt werden müssten. Zudem würde keine Motocross-Großanlage, sondern ein Mehrzweck-Offroadpark mit zusätzlichen Insektenhotels, Vogelnistkästen, einem Barfußpark entstehen.

Nicht nur Motorsport, sondern auch Bike-Paradies

Es würden, unterstützt vom Deutschen Radsportverband, eine Mountainbike- sowie eine BMX-Strecke hinzukommen, was bereits im Vorfeld auf reges Interesse bei Jugendlichen gestoßen sei. Ein großes Ziel des MSC sei ferner, den gesamten Offroadpark behindertengerecht zu gestalten, damit auch für Gehandicapte zu öffnen, wofür MSC-Mitglied Torben Bröer in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Rollstuhl-Sportverband ein Inklusionskonzept entworfen hat. Das sieht unter anderem auch Sportmöglichkeiten vor, zum Beispiel die Mountainbike-Strecke für Offroad-Handbikes mit Elektro-Unterstützung tauglich zu machen, ein Bereich in dem sich der 51-jährige Bröer bestens auskennt. Handbikes sind Räder, die ausschließlich über die Arme angetrieben werden.

Inklusion auf dem MSC-Gelände praktisch umsetzen

Wer ist dieser Mann, der das Projekt, das bei Realisierung wohl einmalig in Deutschland sein dürfte, entwickelt hat? Zuerst einmal ist ihm eine Klarstellung wichtig, bevor er über sich erzählt: „Inklusion ist kein Hebel, um das Projekt durchzusetzen. Moorkaten ist einfach der richtige Ort für das tolle Angebot.“ Und dann fragt er, „warum dürfen wir dort nichts Gutes für die Menschen tun? Es wird immer nur über Inklusion geredet, wir wollen sie hier praktisch umsetzen.“

Tragischer Unfall bei Sprung in den Swimmingpool

Die Familie Bröer ist lange in Kaltenkirchen heimisch. Torben Bröer war Motocross-Fahrer, Radsportler, Marathonläufer, bevor 2005 das Schicksal bei ihm erbarmungslos zuschlug. Beim Sprung in einen Pool in der Türkei landete er unglücklich, zog sich eine „inkomplette Querschnittslähmung“ zu, ist von der Brust an gelähmt. Er wurde noch in der Türkei operiert. „In einer modernen Klinik mit hervorragenden Ärzten“, sagt er.

Als Gehandicapter neue Ziele gesetzt

Bei der Nachbehandlung in einer Hamburger Spezialklinik lernte er dann einen Mann kennen, ebenfalls schwer körperlich beeinträchtigt, trotzdem Mannschaftsweltmeister im Handbiking. „Da habe ich Feuer gefangen, habe mir als Sportler ein Ziel gesetzt.“ Bröer wollte 2008 an den Paralympics in China teilnehmen. „Ich sollte mir doch realistische Ziele setzen, riet mir damals der Klinik-Psychologe“, erinnert sich Bröer nur zu gut. Doch das Ziel war nicht unrealistisch, er schaffte es tatsächlich zur Olympiade für Menschen mit Behinderungen. Zu einer Medaille reichte es beim Handbike-Zeitfahren mit einem vierten Platz knapp nicht, aber das störte den Kaltenkirchener nicht.

Inzwischen schafft er den Spitzensport in der Disziplin gesundheitlich nicht mehr, aber auf seine zehn Deutschen Meisterschaften und seinen vor acht Jahren aufgestellten, noch immer bestehenden Weltrekord auf der Marathonstrecke ist er stolz.

Torben Bröer ist Ansprechpartner für viele Betroffene

Bis zu seinem Unfall besaß Bröer eine eigene Firma für Werkzeugbau, die er aufgeben musste. Arbeiten kann er seitdem nicht mehr. Geblieben sind ihm aber Räume für seine zahlreichen Bikes oder Sport-Rollstühle, an denen er gerne herumtüftelt. Zu ihm nach Kaltenkirchen kommen auch regelmäßig Behinderten-Bike-Sportler aus ganz Deutschland, um zu fachsimpeln. „Ich habe ein ausgezeichnetes Netzwerk, da kann ich vielen behilflich sein.“ Interessiert verfolgt er zurzeit auch die Paralympics in Tokio. „Da sind einige Athleten dabei, die ich persönlich kenne, die mich hier schon besucht und trainiert haben. Da drückt man dann ganz besonders die Daumen.“

Großer Wunsch: Das Gelände fürs Training in Moorkaten

Bröer hat einen Sohn und sich nach seinem Unfall von seiner Frau getrennt. „Aber meine Lähmung war nicht der Grund“, stellt er klar. „Das hat vorher schon nicht mehr gepasst.“ Seit rund fünf Jahren hat er eine neue Partnerin, mit der er sein Leben teilt. „Darüber bin ich sehr glücklich“, sagt er. Sehr glücklich wäre er auch, wenn sich das MSC-Projekt in Moorkaten verwirklichen ließe, denn für sein Inklusionsanliegen habe er auch schon viele Kompetenzpartner und Unterstützer an der Hand. „Wir hätten hier die einmalige Möglichkeit, auch Menschen mit Behinderungen die Möglichkeit für mehr Lebensqualität und etwas Spaß durch Sport zu bieten.“