Kreis Segeberg

Trotz der Schaffung weiterer Unterkünfte für misshandelte Frauen im Kreis Segeberg musste das einzige Frauenhaus im Kreis in Norderstedt im vergangenen Jahr 227 Betroffene und ihre 210 Kinder abweisen. Die Kreispolitik hat das Problem erkannt, doch das Land will im Kreis Segeberg kein zweites Frauenhaus finanzieren. Nun wird um Lösungen gerungen: Soll der Kreis ein Haus mit eigenen Mitteln bauen? Dezentrale Schutzwohnungen einrichten? Eine Notaufnahme aufbauen? Ideen gibt es mehrere, was fehlt, ist das nötige Geld.

Die nackten Zahlen sind düster: 437 Frauen und Kindern konnte das Frauenhaus Norderstedt in 2021 keinen Schutz bieten, dagegen stehen 123 aufgenommene Personen. Die Situation hat sich gegenüber 2020 noch einmal verschärft, als 395 Schutzsuchende abgewiesen wurden (177 Frauen, 218 Kinder) aus Platzgründen. Dabei hat die Kreispolitik bereits im vergangenen Jahr eine zweite Notwohnung angemietet, die Kapazität damit auf 43 Plätze ausgebaut.

Häusliche Gewalt: Segeberg braucht mehr Schutzplätze für Frauen

Doch das reicht bei Weitem nicht aus nach Einschätzung des Kreises. Vielmehr bräuchte Segeberg 70 bis 84 Plätze für Frauen, die meist vor der Gewalt ihres Partners fliehen. Laut Vorgabe der Istanbul-Konvention zur Verhütung und Bekämpfung häuslicher Gewalt müssten in Segeberg, bezogen auf die Einwohnerzahl, mindestens 63 Schutzplätze vorgehalten werden. Ursprünglich waren im Frauenhaus in Norderstedt lediglich 25 Plätze vorgesehen.

Für den Anstieg der Zahl Schutz suchender Frauen sieht Stephanie Böttcher von der Beratungsstelle Frauenzimmer in Bad Segeberg mehrere Gründe. Vorrangig sei der Anstieg eine Folge der Lockdown-Phasen in der Corona-Pandemie, als sich Familien nicht ausweichen konnten. „Es wird für Frauen aber auch legitimer, zu gehen“, sagt Böttcher. Was Betroffene vor einigen Jahren noch nicht zu denken gewagt hätten, einen schlagenden Partner zu verlassen, würden sie nun tun. „Auch um die Kinder zu schützen.“

Ein weiterer Grund: „Der Wohnungsmarkt ist leer gefegt. Die Frauen haben keine Möglichkeit, sich selbst zu helfen, und wenden sich an ein Frauenhaus“, so Böttcher.

Frauenhaus Norderstedt ausgelastet: SH finanziert kein zweites

Ähnliche Erfahrungen macht auch Nur Tiras, seit Juli Leiterin des Frauenhauses in Norderstedt. Es sei sehr schwierig Wohnraum für die Frauen zu finden. Über 100 Tage leben Betroffene im Schnitt im Frauenhaus bis sie ausziehen können – und ein Platz für eine andere Frau in Not frei wird. „Aber wir haben auch mit der Polizei gesprochen“, sagt Tiras. „Die häusliche Gewalt nimmt zu.“

Wenn das Frauenhaus voll belegt ist, müssen Frauen und Kinder abgewiesen werden, erklärt Tiras. Bundesweit werde dann versucht, für die Betroffenen einen Frauenhausplatz zu vermitteln. Nicht immer gelinge dies und die Betroffenen müssen warten. „Das ist sehr traurig“, so Tiras. Es brauche dringend weitere Frauenhausplätze in Segeberg. Das bekräftigt auch Stephanie Böttcher vom Frauenzimmer. Sie berichtet ebenfalls von Schwierigkeiten, freie Frauenhausplätze zu finden. Im Grunde seien alle Häuser in Schleswig-Holstein voll belegt.

Der Segeberger Kreistag hat bereits vor einem Jahr den Bedarf anerkannt und sich für ein zweites Frauenhaus ausgesprochen. Allerdings plant das Land als Finanzierungsträger derzeit kein weiteres Frauenhaus im Süden Schleswig-Holsteins und setzt die Priorität im Norden des Landes.

Notaufnahme, Schutzwohnungen – Segebergs Politik diskutiert

Nun will die Segeberger Kreispolitik erneut beraten, wie die Situation verbessert werden kann. Im extra gegründeten Arbeitskreis (AK) Frauenhaus wurden zwischenzeitlich verschiedene Optionen erarbeitet: Zum einen könnte der Kreis selbst ein zweites Frauenhaus mit bis zu 23 Plätzen aufbauen, um die Vorgabe der Istanbul-Konvention zu erfüllen, heißt es in einem Diskussionspapier des Arbeitskreises für die bevorstehenden Beratungen.

Eine weitere Option ist die Anmietung weiterer Schutzwohnungen, die eine Keimzelle für ein zweites dezentrales Frauenhaus sein könnte. Als Standorte werden Bad Segeberg oder die Städte an der A7-Achse vorgeschlagen.

Zusätzlich zu weiteren Frauenhausplätzen bringt der AK auch eine Notaufnahme ins Gespräch, in der Frauen einige Tage Schutz finden könnten für Übergangsphasen. Ende April tagt der Kreissozialausschuss und wird sich mit den Vorschlägen beschäftigen.

Wie können weitere Schutzplätze für Frauen finanziert werden?

Ungeklärt ist bisher jedoch die Finanzierung weiterer Frauenhausplätze. Möglicherweise könnten Fördermittel des Bundes eingeworben werden mit einem innovativen Konzept, heißt es. Das kann sich auch Andrea Makies vorstellen, kaufmännische Geschäftsführerin des Diakonischen Werks Hamburg-West/Südholstein. Die Diakonie ist Trägerin des Frauenhauses Norderstedt.

Allerdings müssten auch die laufenden Kosten gesichert sein, die Frauen bräuchten eine professionelle Betreuung, so Makies. Möglicherweise könnten dafür Partnerschaften gebildet werden zwischen verschiedenen Kommunen.

Mittel- und langfristig jedoch, so heißt es aus dem Arbeitskreis, müsste das Land die Finanzierung übernehmen.