Kaltenkirchen

Der B-Plan 80, also das kleine 5,2 Hektar große Gewerbegebiet mit dem Namen „Westlich der Grashofstraße“ war seinerzeit nicht unumstritten. „Es gab Diskussionen darüber, ob der Bedarf an Gewerbeflächen vorhanden ist oder nicht. Das war schon ein kleiner Kampf“, erinnert sich Bürgermeister Hanno Krause als er zusammen mit einigen Ansiedlern mitten in dem Gewerbepark steht: „Und innerhalb von knapp zwei Jahren haben wir fast alles verkauft“.

Kleinere Flächen sind sehr gefragt

Tatsächlich sind von dem 5,2 Hektar bereits vier komplett verkauft. „Der Rest ist schon reserviert“, berichtet Sabine Ohlrich, Wirtschaftsförderin der Stadt: „19 Gewerbetreibende haben schon die Kaufverträge unterschrieben. Platz ist insgesamt für 26 Gewerbe.“ Es gebe eine sehr hohe Nachfrage an kleinen Gewerbeflächen, erklärt Ohlrich. „Wir legen hier Wert auf kleinere Handwerksbetriebe, auch auf Betriebe aus Kaltenkirchen, die mehr Platz benötigten“, sagt Bürgermeister Krause. Das Konzept geht auf: In Windeseile seinen die Flächen vergeben gewesen.

Gewerbesteuer rettete vor Corona-Pleite

„Wir verkaufen die Grundstücke nicht teuer und verdienen am Verkauf kein Geld“, erklärt Krause. Ihm seien andere Vorteile viel wichtiger: „Arbeitsplätze in der Region und gute Gewerbesteuereinnahmen.“ Kaltenkirchen sei vor allem auf Grund letzterer finanziell so gut durch die Pandemie gekommen. „Wir haben den Ansatz für dieses Jahr schon übererfüllt“, sagt Krause stolz.

Ansiedler glücklich, in Kaltenkirchen zu sein

So gut und wichtig die Gewerbeansiedlung für die Stadt ist, so wohl scheinen sich auch die Ansiedler zu fühlen. Vater und Sohn Hanno und Max Guse von der Firma Gebo-Tech sind mit ihrem Familienunternehmen eigentlich schon sehr lange in Henstedt-Ulzburg ansässig. Allerdings zur Miete. „Wir wollten gerne Eigentum haben und das hat hier in Kaltenkirchen gleich geklappt“, so Vater Guse. Der neue Firmensitz auf der 1300 Quadratmeter großen Fläche befindet sich derzeit im Bau. „Wir wollen Anfang nächsten Jahres einziehen.“ Gebo-Tech ist im Bereich Schadstoff- und Gebäudesanierung unterwegs.

Der Newsletter der Segeberger Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Segeberg. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Ich bin ein glücklicher Kaltenkirchener“, sagt Eduard Fromm, der mit seiner Firma FBS Sicherheit demnächst ebenfalls in das kleine Gewerbegebiet zieht. „In vier Wochen starten wir mit dem Bau, Ende nächsten Jahres wollen wir einziehen.“ Sein Unternehmen wachse stetig, derzeit gibt es 55 Mitarbeiter. „Ich lebe in Kaltenkirchen und habe mir hier auch ein Haus gebaut. Deshalb freut es mich, hier auch bald zu arbeiten“, so Fromm.

Einfach nachgefragt und es hat geklappt

Nils Schröder ist bereits ein „alter Hase“ im Gewerbe. Seit 30 Jahren arbeitet er bei Gekupack Verpackungstechnik, seit 25 Jahren ist er dort Geschäftsführer und vor zwei Jahren hat er das Unternehmen komplett übernommen. „Wir sind seit vielen Jahren in Norderstedt zur Miete, aber als Mieter hat man immer wieder Probleme. Da ich seit 18 Jahren in Kaltenkirchen wohne, bin ich oft durch dieses Baugebiet gefahren und habe dann einfach mal bei der Stadt nachgefragt“, erzählt Schröder. Und das habe sofort geklappt. Mittlerweile steht die Halle für die Verpackungsmaschinen bereits. „Ich hoffe, dass ich und meine 14 Mitarbeiter Weihnachten komplett eingezogen sind.“