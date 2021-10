Bad Segeberg

Es ist die höchste Summe, mit der das Land ein einzelnes Glasfaserprojekt bisher gefördert hat, betont Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP) beim Besuch am Freitag in Bad Segeberg: 15 Millionen Euro erhält der Kreis Segeberg, um die „weißen Flecken“ – Internetniemandsland – zu tilgen. Bis Ende 2024 soll dies geschehen sein.

Wirtschaftsminister Buchholz mit 15 Millionen in Bad Segeberg

Weiße Flecken, das sind Haushalte mit weniger als 30 Megabit Download-Rate, erklärt Buchholz. 1842 dieser Haushalte gibt es noch im Kreis Segeberg. In 58 Gemeinden. Es ist ein teures Projekt. 30 Millionen Euro hat der Kreis dafür bereits vom Bund erhalten zur Förderung. Außerdem steuert der Kreis selbst knapp 16 Millionen bei. Das sind insgesamt also 61 Millionen Euro für 1842 Haushalte.

„Ist das wirtschaftlich?“, stellte Buchholz selbst die Frage bei der Übergabe des Förderbescheids am Freitag. Das wären immerhin 33.000 Euro pro Haushalt. Aus Erfahrungen wisse er, dass es nicht bei den 1842 Haushalten bleiben wird. „Durch den Ausbau werden Verbindungen geschaffen, die auch andere Haushalte nutzen können“, erklärte der Minister. Haushalte, die in der Nähe von den neuen Kabeln liegen, können sich dann mit einer Eigenbeteiligung ebenfalls anschließen lassen.

In der sogenannten Vermarktungsphase werden in Frage kommende Straßenzüge informiert über ihre Möglichkeit.

Glasfaser für schlecht versorgte Gebiete im Kreis Segeberg

Ab kommendem Jahr, so hofft Segebergs Landrat Jan Peter Schröder, soll der Ausbau im Kreis Segeberg beginnen, die Ausschreibungen werden derzeit vorbereitet. Bis Mitte 2025 muss der Ausbau abgeschlossen sein. Schröder bedankte sich bei Buchholz für die Unterstützung, denn Glasfaser gehöre inzwischen zur Daseinsvorsorge im ländlichen Raum.

Besonders in der Pandemie sei durch Homeoffice und Schule per Videokonferenz deutlich geworden, wo es hakt, sagte Buchholz. Dabei sei Schleswig-Holstein beim Breitbandausbau im Vergleich gut ausgestattet, jeder Zweite im Land kann sich an ein Glasfasernetz anschließen lassen – 38 Prozent seien es auch. Ende 2022 sollen 62 Prozent der Haushalte im Land anschlussfähig sein. Bundesweit seien das nur 13 Prozent der Haushalte.

Mit der Beseitigung der weißen Flecken bis 2025 aber sei es noch nicht getan, machte Buchholz deutlich. Danach müssten die „grauen Flecken“ angegangen werden, die sich nicht selten in den Städten befinden. Gemeint sind Haushalte mit einer Versorgung zwischen 30 und 100 Megabit-Downloadgeschwindigkeit pro Sekunde. „Das wird die nächste Förderung sein“, kündigte Buchholz an. Auch das werde für Segeberg wieder ein Thema werden.