Henstedt-Ulzburg

Die Schleswig-Holstein Netz AG (SH Netz), die Strom- und Gasleitungen betreibt, möchte auch optisch zeigen, wie wichtig ihr die Umwelt ist. Deshalb ließ sie unter anderem ihr Technikgebäude am Kiefernweg in Henstedt-Ulzburg von der bekannten Graffiti-Firma „Highlightz“ aus Potsdam mit farbenprächtigen Landschaftsmotiven verzieren und so zu einem schönen Blickfang werden. Die Blühwiese aus der Spraydose hat eine Größe von rund 30 Quadratmetern und zeigt auf zwei Wänden Biene Maja sowie Willi & Co auf einem Feld mit Margeriten, Klatschmohn und Kornblumen.

SH-Netz hat auch eine echte Blühwiese angelegt

Bereits im vergangenen Jahr hatte der Netzbetreiber auf dem Areal beim Umspannwerk bienenfreundliche Saat ausgebracht. Damit stehen Bienen und anderen Insekten jetzt insgesamt fast 3000 Quadratmeter Blühwiesen zur Verfügung. „Diese Wildblumenwiesen sind Teil der Klimaschutzstrategie unseres Unternehmens“, unterstrich Daniel Schaefer, Kommunalmanager von SH Netz im Kreis Segeberg. Für Schleswig-Holstein als landwirtschaftlich geprägte Region sei der Schutz von Bienen für die Bestäubung von großer Bedeutung. „Das soll das Motiv hier symbolisieren“, so Schaefer weiter.

Solche Aktionen können für Klimaschutz sensibilisieren

Auch Bürgermeisterin Ulrike Schmidt schaute sich das bunte Technikgebäude an und lobte das Engagement des Netzbetreibers, das den Bürgern das Thema Klimaschutz näherbringe. „Und es passt zum Leitbild unserer Gemeinde“, so die Bürgermeisterin. „Natur und Umwelt spielen heutzutage bei allen Entscheidungen auf kommunaler Ebene eine wichtige Rolle.“ Das bestätigte auch Gerhard Petersen, Leiter der Netzcenter von SH Netz in Bad Segeberg und Kaltenkirchen. „Ich bin überzeugt davon, dass Aktionen wie diese die Menschen sensibilisieren können und so zum Klimaschutz beitragen.“

Der Newsletter der Segeberger Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Segeberg. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Elf Stunden haben Manuel Pfleging und Stefan Vogt-Thomas, die extra aus Köln angereist sind, für die Verschönerung gebraucht. „Für eine künstlerische Fassadengestaltung ist das wenig Zeit“, meinte Pfleging, dem die Motive auf kleinen Fotos vorgegeben waren. Aber beiden blieb noch genügend künstlerischer Gestaltungsspielraum. Wichtig sei bei dieser Arbeit gewesen, die Bienen groß darzustellen, damit sie von der Straße sofort ins Auge fallen.

Obwohl es einfachere Motive waren, habe ihnen die Arbeit trotzdem Spaß gemacht, meinten die beiden Künstler, die dafür 50 Farb-Spraydosen verbrauchten. Die Farbe sei bereits nach rund einer Minute angetrocknet, sodass ihr dann auch Regen nichts mehr anhaben könne. Neben dem Technikgebäude verschönern die beiden legalen Sprayer bei ihrer mehrtägigen Visite im Norden auch noch zahlreiche Trafostationen.

Gewinnspiel: wie viele Bienen?

Die Sprayaktion verbindet SH Netz mit einem Gewinnspiel. Zu beantworten ist die Frage, „Wie viele Bienen sind auf dem neuen Graffiti zu sehen?“ Die Lösung auf einer Postkarte geht an Energie-Büro SH Netz, Kirchweg 43, 24558 Henstedt-Ulzburg. Zu gewinnen gibt es sogenannte Starter-Pakete, mit denen sich der Energieverbrauch senken lässt.

Von Klaus-Ulrich-Tödter