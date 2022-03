Bad Segeberg

Kein Aprilscherz: Ab Freitag, 1. April, wird das Parken in der Innenstadt von Bad Segeberg wieder teurer. Die erste halbe Stunde ist künftig nicht mehr frei, kostet dann 40 Cent. Betroffen sind knapp 200 Stellplätze, sagt Ordnungsamtsleiter Hartmut Gieske. Die Geschäftswelt sieht ein Problem.

Seit Anfang Juni 2021 konnten Autofahrer auf den Innenstadtparkplätzen Kirchvorplatz, Am kleinen See, Seminarweg I und II sowie Zufahrt Schweinemarkt für eine halbe Stunde ihr Fahrzeug mit der Parkscheibe kostenlos abstellen.

Diese Regelung war zunächst bis 31. Dezember 2021 befristet, dann von der Stadtvertretung im Dezember noch mal bis Ende März dieses Jahres verlängert worden.

Nun hat die Stadtvertretung einstimmig beschlossen, diese Regelung auslaufen zu lassen. Auf diesen Parkplätzen müssen dann ab April ab der ersten Parkminute Gebühren bezahlt werden, teilte die Stadtverwaltung am Freitag mit.

Bürgermeister Toni Köppen: Achtung beim Parken in der Innenstadt von Bad Segeberg

„Für die Autofahrer heißt es nun wieder ’Achtung’!“, warnt Bürgermeister Toni Köppen (parteilos). Damit Autofahrer nicht mit den unliebsamen „Knöllchen“ von den Verkehrsüberwachern rechnen müssen, hat er alle Verkehrsteilnehmer gebeten, sich an der Beschilderung an den jeweiligen Parkplätzen zu orientieren.

Die Zusatzschilder fürs freie Parken müssen jetzt abmontiert werden. Quelle: Thorsten Beck

Köppen ist froh über die neue Regelung. „Hauptsächlich wegen des Geldes.“ Die Einnahmeverluste seit Juni 2021 schätzt er auf einige zehntausend Euro. Die Gründe für das freie Parken seien mittlerweile hinfällig geworden.

Freies Parken ist in Bad Segeberg dennoch möglich

So seien die Coronabeschränkungen weggefallen, würden die Kunden des Einzelhandels also nicht mehr behindern. Die störenden Bauarbeiten am Marktplatz seien ebenfalls beendet. Und mit der neu eingeführten Handy-App werde ein neuer Service angeboten, lasse sich also zeitgenaues Parken abrechnen. Damit drohe keine Unter- oder Überzahlung mehr wie beim Münzeinwurf.

Ob der Handel von der großzügigen Parkregelung seit Sommer 2021 durch mehr Kundenfrequenz profitiert habe, lasse sich nicht sagen, meint Köppen. Gewiss ist dagegen: Frei Parken kann man jetzt noch am PR-Parkplatz am Bahnhof und im Bereich der Rennkoppel.

Fraktionen stehen hinter Aufhebung des freien Parkens

Dirk Wehrmann, Fraktionschef der SPD, ist froh über das Abrücken von der gebührenfreien halben Stunde: „Endlich!“ Die SPD sei von Beginn dagegen gewesen. Das sei kein Impuls für den Einzelhandel, denn die Menschen wollten ja länger als eine halbe Stunde einkaufen gehen. Außerdem sollte der Individualverkehr aus dem Zentrum rausgehalten werden.

Befürwortet hatten in der Vergangenheit CDU und BBS die freie halbe Stunde. BBS-Fraktionschef Jürgen Niemann sieht nun aber die Zeit für eine Änderung gekommen. Nicht nur, weil Coronabeschränkungen und Marktplatzumbau vorbei seien, sondern weil die Stadt gegenwärtig in viele Projekte investiere. „Wir müssen auf die Einnahmeseite achten.“

Segeberger Einzelhandel hält kostenpflichtiges Kurzparken für einen Fehler

Marlis Stagat, Vorsitzende der Unternehmervereinigung „Wir für Segeberg“, zeigt sich dankbar für die bisherige Regelung. Diese sollte bestehen bleiben. „Wir wollen generell ein kurzzeitiges Parken ermöglichen, auch damit Kunden schnell mal etwas aus der Apotheke abholen können.“

Marlis Stagat, Vorsitzende von Wir für Segeberg: "Wir wollen generell ein kurzzeitiges Parken ermöglichen, auch damit Kunden schnell mal etwas aus der Apotheke abholen können." Quelle: Thorsten Beck

Wenn den Kunden das Parken verleidet werde, führen sie eben zu Läden auf der grünen Wiese, mit kostenlosen Parkplätzen davor. Der Busverkehr in die Innenstadt sei für die Bewohner des Umlands auch keine Alternative. Dazu sei die Anbindung zu schlecht.

Stadtverwaltung Bad Segeberg soll mögliche Regeln für E-Autos prüfen

Offen ist jetzt noch, wie die Stadt mit möglichen Vergünstigungen für Fahrer von Elektroautos umgeht. „An Ladesäulen dürfen sie sowieso beim Laden für zwei Stunden kostenlos stehen“, sagt Bürgermeister Köppen. Aber was sei auf den anderen Plätzen?

Die Stadtverwaltung soll nun prüfen, wie die Lage ist. Denn der Teufel steckt in vielen Details. Etwa, ob unter E-Autos auch Hybridfahrzeuge fallen, erklärt Köppen. Wie E-Autos erkannt werden können, denn sie tragen nicht mehr ein „E“ im Kennzeichen. Ob ein Kleinwagen genauso berechnet wird wie ein großes Auto. Und wie mit der kommenden Umsatzsteuerpflicht umgegangen wird.

Gefordert ist aber erst einmal der städtische Bauhof. Er muss im Übergang vom März auf den April die Schilder an den Parkplätzen umrüsten.