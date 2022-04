Kaltenkirchen

Als einen der Hauptakteure der deutschen Linken, als streitlustigen Oppositionellen und als amüsanten Unterhalter kennen gleich mehrere Generationen den Politiker Gregor Gysi. Dementsprechend vielfältig war auch das Publikum in der Kaltenkirchener Bürgerhalle. 170 Menschen waren gekommen, um den prominenten Berliner live zu erleben. Der 74-jährige Anwalt und Politiker hat jüngst ein neues Buch mit dem Titel „Was Politiker nicht sagen“ veröffentlicht, das wohl Anlass für die angekündigte Lesung plus Gespräch war.

Doch gelesen wurde in den zwei Stunden eigentlich so gut wie gar nicht. Gysi unterhielt sein Publikum mit Anekdoten aus seinen „sechs Leben“, die er auch schon in seiner 2017 erschienen Autobiografie „Ein Leben ist zu wenig“ beschreibt: Das erste Leben beinhaltet die Jugend und Kindheit, das zweite die Studentenzeit. Es folgen die Arbeit als Anwalt in der DDR, und die Wendezeit. Das fünfte und sechste Leben bedeuten seine Zeit als Bundesbürger und Politiker, eingeteilt in die erste Phase, in der er geschmäht und angefeindet worden sei, und die zweite Phase, in der er es geschafft habe, anerkannt zu werden.

„In meinem fünften Leben lehnte mich die Mehrheit konsequent ab. Ich fand mich eigentlich netter. Aber ich habe um Akzeptanz gerungen und nicht aufgehört, bis ich es geschafft hatte“, erzählte Gysi: „In Bayern war es am schwersten.“

Die Uneinigkeit der Linken geht Gysi auf die Nerven

Von seinem siebten Leben, dem Alter, wolle er berichten, wenn es soweit sei: „Ich rufe sie dann an“, versprach er dem Publikum. Der mitgebrachte Journalist und Moderator Hans-Dieter Schütt stellte hin und wieder Fragen, fungierte aber eigentlich nur als Stichwortgeber, den Gysi allerdings kaum brauchte. Den ersten Teil vor einer Pause dominierten Politik und aktuelle Themen.

Gysi sparte nicht mit Kritik: an der NATO, an Putin und auch an seiner Partei Die Linke. „Nach der Katastrophe im Saarland muss sich die Linke neu sortieren und überlegen, was ihre Aufgaben sind und wer sie repräsentieren kann.“ Die Partei müsse sich wieder in den Griff kriegen. Sich selbst sehe er da nicht mehr als zentrale Rolle, „das kann ich mit 74 nicht mehr“. In der DDR sei er Teil einer Einheitspartei gewesen. „Das ging mir auf die Nerven. Jetzt bin ich Teil einer Partei, in der jeder anderes denkt und fühlt. Und das geht mir erst mal auf die Nerven!“

Der Linke berichtete auch von der Wendezeit, vor allem darüber, was aus seiner Sicht alles schief gelaufen sei. „Die BRD konnte nach der Wende nicht aufhören zu siegen und hat sich nicht um die DDR gekümmert“, sagte Gysi: „Ein paar Sachen hätte der Westen vom Osten übernehmen können, dann wäre das Selbstbewusstsein im Osten nicht komplett zerstört worden.“

Und damit seien nicht das Ampelmännchen und der grüne Pfeil gemeint, sondern beispielsweise die sekundäre Rohstofferfassung („alles wurde wiederverwertet“), die Berufsausbildung plus Abitur, die Polikliniken, die Kinderbetreuung oder die Gleichstellung der Geschlechter. „Im Westen war es so: Der Mann hat bestimmt und versorgt und die Frau hat sich darauf verlassen. Im Osten gab es das nicht, deshalb musste nach einer Scheidung auch so gut wie nie Unterhalt gezahlt werden“, erklärte Gysi.

Nie den Humor verlieren, nie zurück hassen

Der Berliner war mit 23 Jahren jüngster Anwalt der DDR und berichtete amüsiert von einem seiner erste Fälle: „Da kam eine 52-jährige Frau zu mir ins Büro und wollte sich scheiden lassen, weil die intime Beziehung zu ihrem Mann nicht mehr stimmte. Ich dachte damals, dass damit mit 35 doch eh Schluss ist. Heute mit 74 sehe ich das natürlich anders.“ Mit Anekdoten wie diesen brachte Gysi sein Publikum immer wieder zum Lachen. Aber er erntete oft auch spontanen Applaus, wenn er zum Beispiel erklärte, wie er die Zeit nach der Wende, in der er beleidigt und gehasst worden sei, überstanden habe. „Zwei Dinge waren mir immer wichtig: Nie den Humor verlieren und nie zurück hassen.“

Auch zum Putin-Krieg gegen die Ukraine hatte Gysi viel zu sagen. Besonders wichtig war ihm aber, zu betonen, dass er Wirtschaftssanktionen gegen das russische Volk für falsch halte: „Die jagen dann nicht Putin weg, er hat dort doch die mediale Hoheit. Sie werden dadurch nur wütend auf uns.“ Sanktionen ja, aber vor allem gegen die Mächtigen, wie die Oligarchen.

Gysis sorgenvoller Blick auf das politische Klima

Das aktuelle politische Klima in Deutschland sieht Gysi in Gefahr: „38,5 Prozent der Erwachsenen haben mit der Politik nichts mehr am Hut. Das ist viel zu viel. Fünf bis zehn Prozent ist normal.“ Die 38,5 Prozent würden Nichtwähler, AfD-Wähler und den Wähler der kleinen Parteien umfassen.

Die Gymnasiasten Max Sundermann (links) und Niklas Meyer sagen: Gregor Gysi ist bei jungen Leute beliebt. Quelle: Sylvana Lublow

In der halbstündigen Pause der Veranstaltung signierte Gysi ununterbrochen seine Bücher. Wohl alle Besucherinnen und Besucher reihten sich ein. Als sein Moderator danach meinte, Gysi müsse sich jetzt von einer Sehnenscheidenentzündung erholen, konterte der: „Das ist schon okay. Ich heiße ja zum Glück Gregor Gysi. Wenn ich Leutheusser-Schnarrenberger heißen würde, wäre ich jetzt echt fertig.“

Der Newsletter der Segeberger Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Segeberg. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Gysi erzählte auch von einer Reise nach Paris, die ihm zu DDR-Zeiten im zweiten Anlauf gestattet wurde. „Ich fuhr mit der Metro zum Louvre, weil ich mir unbedingt das Lächeln der Mona Lisa anschauen wollte.“ Was er auch tat, um danach festzustellen: „Nach der Fahrt mit der Metro und dem Eintritt in den Louvre hatte ich kein Geld mehr. Mir ist es sehr wichtig, dass gerade junge Menschen freien Zugang zur Kultur haben.“

Junge Menschen saßen am Freitagbande nur wenige in seiner Veranstaltung, vielleicht eine Handvoll. Und das habe nicht am Desinteresse gelegen, erzählten die Kaltenkirchener Gymnasiasten Max Sundermann und Niklas Meyer in der Pause vor Ort, denn Gysi sei bei den jungen Leuten sehr beliebt: „Ich glaube, dass noch mehr von uns hergekommen wären. Aber 20 Euro Eintritt war den meisten einfach zu viel“, sagte Sundermann. Und nein, einen Rabatt für Schüler habe es nicht gegeben.