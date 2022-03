Bad Segeberg

Mit Standing Ovations bedankten sich die 230 Zuhörerinnen und Zuhörer in der Marienkirche beim polnischen Chor „Gregorian Grace“ für die ausdrucksstarke, zweistündige musikalische Zeitreise von der Gregorianik in der Antike bis zu den von dem Komponisten Jedrzej Rochecki gregorianisch ins Moderne adaptierten Welthits unserer Zeit.

Die „Arte-Choral-Europa-Tour 2022“ ist ein deutsch-polnisches Gemeinschaftsprojekt. Das in der Marienkirche gastierende Ensemble mit sieben Sängerinnen und Sängern sowie zwei Instrumentalisten (Jan Jaworski, elektrische Geige, und Tomasz Klepczynski, Klarinette und Saxophon) gehört der renommierten Schola Cantorium Thorunensis an, die 2010 von dem Chorleiter Pawel Glowinski, der auch in Bad Segeberg den Chor leitete, in der Kopernikus-Stadt Torún (Thorn) gegründet wurde.

Mit Fackeln betrat das Ensemble, in schlichte, braune Mönchskutten gehüllt, die durch eine Lichtshow farbig illuminierte Kirche und entführte das Publikum in geheimnisvolle Sphären. Der Gregorianische Choral geht auf das frühe Christentum zurück und gilt als gesungenes Wort Gottes. Der Legende nach setzte sich der Heilige Geist in Gestalt einer Taube auf die Schulter von Papst Gregor und flüsterte ihm Melodien ins Ohr, die dieser daraufhin notierte.

Im ersten Teil des Konzerts überzeugte Gregorian Grace klangschön und stimmgewaltig mit traditionellen einstimmigen gregorianischen Chorälen und Gesängen wie „Dies Irae“, „Mariam Matrem“ und „Veni sancte Spiritus“ in lateinischer Sprache. Leonard Cohens berühmtes „Halleluja“ war das Gänsehaut bringende „Schmankerl“, das auf den zweiten Teil hinwies.

Nach der Pause in die Moderne

Voller Lebensfreude, mit rhythmischen Bewegungen, Händeklatschen und Tamburin-Klängen verzauberten die Aktiven – diesmal in grau schimmerndem Outfit – nach der Pause das Publikum mit gregorianisch arrangierten Popsongs. „Knocking on Heaven’s Door“ von Bob Dylan, „Yesterday“ von den Beatles sowie der Elvis Presley-Song „Can’t Help Falling in Love“ waren genau das, was das Publikum hören wollte. Der berühmte Kanon von Johann Pachelbel – meisterhaft von dem Geiger und dem Saxophonisten als Zwiegespräch gestaltet – berührte die Besucher ebenso.

Quelle: Friederike Kramer

Alle sieben Sängerinnen und Sänger sind großartige Solisten und haben an bekannten Musikhochschulen in Polen studiert. In der Marienkirche bezauberten allerdings besonders die Sopranistin Eweline Pachnik mit ihrer glockenklaren Stimme und Michal Jan Baranski mit seinem mächtigen und farbig akzentuierten Bariton.

Fledermäuse als Gäste

„Ich bin begeistert von diesen Stimmen. Deshalb war ich auch schon im Lübecker Konzert von Gregorian Grace“, schwärmte die aus Polen stammende und jetzt in Kiel lebende Opernsängerin Mariola Szablewska, die mit Ehemann und Freundin Therese Schwarzwald in die Kirche gekommen war. „Und die beiden Fledermäuse, die während des Konzerts durch das Kirchenschiff flatterten, erfreuten mich auch. Sie passen doch zur gregorianischen mystischen Musik“, lächelte sie.