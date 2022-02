Es scheint ein heikles Thema in der Kommunalpolitik zu sein: Nicht jeder oder jede fühlt sich dabei wohl, in Gremiensitzungen gefilmt und per Livestream in die weite Welt übertragen zu werden. Doch immer mehr Kommunen gehen diesen Schritt in Richtung Zukunft. In Kaltenkirchen kam es nun zu einer Kompromisslösung.