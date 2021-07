Hubschrauber, Taucher, Wasserwacht und Feuerwehr – mehr als 70 Menschen suchten am Dienstagnachmittag den Großen Segeberger See ab. Ein Zeuge hatte zwei vermisste Kinder gemeldet. Stundenlang waren Rettungskräfte auf und unter Wasser im Einsatz. War es ein Fehlalarm?

Von Nadine Materne