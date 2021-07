Großenaspe

Ein Großaufgebot mit sieben Rettungswagen, Notarzt und den Feuerwehren aus Großenaspe und Bad Bramstedt wurde in der Nacht zu Sonntag gegen 23.45 Uhr in den Wirtschaftsweg Sollhornshof gerufen. Auf einem zu Mietwohnungen umgebauten früheren Bauernhof war es nach Angaben der Polizei zu einem Nachbarschaftsstreit gekommen, bei dem Reizgas zum Einsatz kam. Nach Angaben des Sprechers der Rettungsdienstkooperation Schleswig-Holstein (RKiSH), Christian Mandel, handelte es sich vermutlich um Insektenspray, das einer der Beteiligten in die Wohnung gesprüht habe.

Weitere Rettungskräfte geordert

Ein Bewohner hatte einen Notruf abgesetzt, woraufhin zunächst die Feuerwehr Großenaspe und zwei Rettungswagen zu dem Gehöft fuhren. Da nicht klar war, um welches Gas es sich handelte, alarmierte die Feuerwehr auch ihre Kameraden aus Bad Bramstedt, die mit Atemschutzgeräten und Gasmessgeräten besser für solche Einsätze ausgerüstet sind. Auch wurden wegen der großen Zahl der Verletzten fünf weitere Rettungswagen und ein Notarzt gerufen.

Die Feuerwehr musste die Bewohner einer Mietwohnung, eine 13-köpfige Familie mit zehn Kindern, mit Leitern über den Balkon retten. Sie klagten über Reizungen der Atemwege. Ins Krankenhaus musste niemand, die Verletzten wurden ambulant im Rettungswagen behandelt.

Die Feuerwehr sorgte unterdessen für eine Belüftung der Wohnung. Im Anschluss konnten die Bewohner zurückkehren. Die Polizei ermittelt gegen einen Mann, der das Gas versprüht haben soll. Nähere Angaben zur Person machte sie nicht.