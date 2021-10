Am Ketelvierth - Rückblick in die letzten Jahrtausende in Großenaspe

Vier neue Stellschilder geben Auskunft über die Entstehung der Landschaft rund um Großenaspe. Der Geologe Jürgen Juds hat sie geschaffen. Nun wurden sie mit einer kleinen Feier am Ketelvierth enthüllt. Die Anhöhe ist ein beliebtes Ausflugsziel in der Region.