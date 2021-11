Großenaspe

Die Erweiterung der Kindertagesstätte „Löwenzahn“ um zwei Krippengruppen ist in greifbare Nähe gerückt. In nicht-öffentlicher Sitzung des zuständigen Arbeitskreises wurde aus vier eingereichten Bewerbungen die des Oersdorfer Architekten Karsten Wulf ausgewählt. Einstimmig gaben auch die Mitglieder des Planungs- und Maßnahmenausschusses grünes Licht.

Schon seit langer Zeit war es eng in der Kindertagesstätte geworden, die sich neben der Grundschule befindet. Aus diesem Grund muss eine Krippengruppe bereits in einem Container betreut werden. Derzeit werden in sieben Gruppen rund 100 Kinder versorgt. Außerdem fehlt für die Mitarbeiterinnen ein Besprechungs- und Sozialraum.

Platz für 30 Großenasper Krippenkinder

Luft geschaffen werden soll, indem die beiden Krippengruppen, die jeweils aus bis zu zehn Kindern und zwei Erzieherinnen bestehen, in einem Neubau untergebracht werden. Dort soll auch Platz für eine dritte Gruppe sowie für einen Ruheraum, Sozial- und Sanitärraum geschaffen werden.

Die Planungen laufen schon seit vier Jahren. Die Gemeindevertretung hatte sich schließlich für einen Neubau entschieden, weil es dafür einen deutlich höheren Landeszuschuss als für eine Erweiterung gibt, nämlich bis zu 22.000 Euro pro Kindergartenplatz. Ein Anbau hätte auch einen großen Teil des Außengeländes der Kita und der Grundschule in Anspruch genommen.

Architekt Karsten Wulf aus Oersdorf soll den Neubau planen. Quelle: privat

Der Neubau soll nun auf einem gemeindeeigenen Grundstück zwischen der Grundschule, Sporthalle und Betreuung entstehen. Das Areal ist 13.000 Quadratmeter groß. Davon sind 2500 Quadratmeter für den Neubau vorgesehen.

Zu den Vorgaben an den Architekten gehörte, dass das Gebäude eingeschossig sein muss. Außerdem muss es möglich sein, zusätzlich zu den geplanten drei neuen Gruppen später noch einen weiteren Gruppenraum anzubauen. Und auch der Bau einer Mensa soll möglich sein. Die Gemeinde will sich damit für den Rechtsanspruch der Eltern wappnen, der ab 2026 für eine Ganztagsbetreuung von Grundschulkindern besteht. Die Mensa kann dann von Kita und Grundschule genutzt werden.

Begrüntes Dach und wenig Energieverbrauch

Wie Bürgermeister Torsten Klinger (CDU) erklärte, soll der Neubau ein begrüntes Dach bekommen und den KfW Standard 55 erfüllen, um einen niedrigen Energieverbrauch zu haben. Gemeindevertreter Arne Konrad (BfB), Vater von drei kleinen Kindern, geht das noch nicht weit genug. Er regte an, im Interesse nachfolgender Generationen ein Null-Energiehaus zu bauen. Der Vorschlag soll nun geprüft werden.

Von der Amtsverwaltung war im Vorwege für die Vergabe der Arbeiten ein Finanzierungsbedarf von knapp drei Millionen Euro ermittelt worden. Architekt Wulf wollte sich noch nicht zu möglichen Kosten äußern. „Das ist noch zu früh“, so Wulf zu KN-Online. Zunächst einmal müsse mit dem Betreiber, der Arbeiterwohlfahrt, und der Gemeinde im Detail über das Raumprogramm und Ausstattungswünsche gesprochen werden.

Bürgermeister Torsten Klinger ist überzeugt, eine gute Wahl mit dem Oersdorfer Architekten getroffen zu haben. Bei der Verhandlungsvergabe hatten sich vier Architektenbüros beworben, eine Jury aus acht Personen hatte sich für Wulf entschieden. „Er hat rund 30 Kindergärten konzipiert und bringt entsprechende Erfahrungen mit“, sagte der Bürgermeister.

Der Newsletter der Segeberger Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Segeberg. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„In den nächsten zwei Jahren muss der Neubau stehen“, so die Vorstellung von Bernd Konrad, Vorsitzender des Planungsausschusses. Dann könnten alle drei Krippengruppen zu Beginn des Kindergartenjahres im Sommer 2023 in den neuen Räumlichkeiten untergebracht werden.