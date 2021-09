Großenaspe

Der Bürgermeister von Großenaspe als Praktikant im Altenheim – nein, Torsten Klinger will beruflich nicht umsatteln. Er half einen Vormittag im Pflegezentrum Großenaspe mit, um für das Heim zu werben. Das sucht nämlich dringend Pflegekräfte.

„Keine Frage, das ist ein harter Job“, sagte der Bürgermeister nach getaner Arbeit. Er hatte in der Küche Koch Yaovi Pythagore Segbaya assistiert, hatte den Reinigungskräften beim Säubern der sanitären Einrichtungen geholfen und einer Bewohnerin die Haare gekämmt. Die Arbeit im Seniorenheim sei eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe und das Pflegezentrum, auch unter seinem bisherigen Namen, Seniorenresidenz Großenaspe, bekannt. Es sei eine wichtige Einrichtung für die Gemeinde Großenaspe. „Wir sind sehr froh, das Heim hier zu haben. Viele Großenasper leben hier. Die Menschen können im Alter in ihrer Umgebung bleiben, die Angehörigen haben keine langen Wege“, so Klinger. „Und es herrscht hier eine sehr nette, familiäre Atmosphäre.“

Aufnahmestopp droht

Der Bürgermeister hatte sich nicht zweimal bitten lassen, als Einrichtungsleiterin Karoline Düringer beim ihm anrief und fragte, ob er zu dem Kurzpraktikum bereit sei. Er solle damit in einem Imagefilm des Heimes mitwirken, der dann auf verschiedenen Kanälen, unter anderem auf Facebook, veröffentlicht wird.

Mitarbeiter und Bewohner werben für den Pflegeberuf - auch diese Szene ist Teil eines Imagefilms. Quelle: Einar Behn

Mit dem Film will die rührige Leiterin um Nachwuchskräfte im Pflegeberuf werben. „Wir benötigen dringend neue Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen“, sagte sie. Noch gebe es zwar keinen Aufnahmestopp für neue Bewohner, aber der drohe, wenn sich die Lage nicht bessert.

Dabei bildet das Heim mit seinen 65 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen auch selbst aus, zurzeit sechs junge Menschen, davon drei nach der neuen Ausbildungsordnung für Pflegefachkräfte. Diese sieht keine Trennung mehr vor zwischen Kranken- und Altenpflegern. Diese Ausbildung eröffnet zwar mehr Berufsmöglichkeiten, aber viele gehen dann nach der Ausbildung doch lieber in die Krankenhäuser.

Werben für den Beruf und das Heim selbst will das Pflegezentrum Großenaspe auch Sonntag, 16. Oktober. Dann wird dort von 13 bis 19 Uhr ein Oktoberfest gefeiert, mit Führungen, Tombola und einem Auftritt des Andrea-Berg-Doubles Wiebke Kollster.