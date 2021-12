Autofahrer auf der A7 hatten das Feuer bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Am frühen Dienstag gegen 2.30 Uhr hieß es: Feuer an der Westerwohlder Straße – und die Einsatzkräfte rasten zu dem Wohnhaus. Zwei Personen wurden darin vermutet.

Großfeuer zerstört Wohnhaus in Henstedt-Ulzburg

Henstedt-Ulzburg - Großfeuer zerstört Wohnhaus in Henstedt-Ulzburg

Henstedt-Ulzburg - Großfeuer zerstört Wohnhaus in Henstedt-Ulzburg

Von Nicole Scholmann