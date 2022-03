Kaltenkirchen

Die Einrichtung des „Grünen Klassenzimmers“ in der Grundschule am Lakweg ist Rolf Heilers letzte Amtshandlung als Vorsitzender des Schulvereins. Hier hat sich der Oersdorfer vier Jahre lang mit viel Engagement eingebracht – und immer wieder Sponsoren aufgetrieben, um die Wünsche der Schüler- und Lehrerschaft zu erfüllen.

Schon vor einigen Monaten freute sich Heiler über die zwei ersten gesponserten Outdoor-Sitzgruppen für die Schule seiner Tochter. „Sie geht in die vierte Klasse und verlässt diesen Sommer die Grundschule. Damit scheide auch ich automatisch aus dem Schulverein aus“, erklärt Heiler. Doch nicht, ohne zuvor noch das „Grüne Klassenzimmer“ zu komplettieren.

Die Sparkasse Südholstein spendete dem Schulverein 1600 Euro, den Rest steuerte der Verein selbst bei für die drei weiteren Sitzgruppen aus Recycling-Materialien, jeweils bestehend aus einem Tisch und zwei fest installierten Bänken. Die ersten zwei Sitzgruppen wurden vom Bürgerverein Oersdorf, wo Heiler im Vorstand sitzt, und dem ambulanten Pflegedienst „Bliev tu Huus“ aus Kaltenkirchen spendiert.

Im „Grünen Klassenzimmer“ wird ohne Maske gesungen und gelernt

„Es ist total schön, dass die Kinder diese Möglichkeit haben. Draußen-Unterricht ist sehr wertvoll“, sagt Eike Jordt, Klassenlehrerin der E5. „Wir haben hier schon Musikunterricht gehabt, was vor allem in der Pandemie gut ist, weil die Kinder draußen singen können.“ Und zwar ohne Maske. Neben Musik werde wohl Sachkunde das wichtigste Fach sein, das im „Grünen Klassenzimmer“ bei gutem Wetter unterrichtet wird. Passend hierzu gibt es in dem kleinen Biotop auch einen Teich und ein Insektenhotel. „Aber eigentlich kann hier jedes Fach unterrichtet werden. Gibt es wa Schöneres, als bei Vogelgezwitscher Mathe zu lernen?“, so Jordt.

Der Schulgarten im Innenhof ist noch im Entstehen. Quelle: Sylvana Lublow

Auch Schulleiter Arend Scharf ist begeistert vom Grünen Klassenzimmer. „In den letzten zwei Jahren ist unser Schul-Biotop etwas vor die Hunde gegangen, aber dank des Schulvereins kommt hier wieder Leben rein“, so Scharf. Nicht nur die Sitzgruppen gehören dazu: Auch Frühblüher wurden gepflanzt und das kleine Holzhaus repariert, in dem die Materialen für den praktischen Teil des Sachkundeunterrichts aufbewahrt werden. Die Möglichkeit, die Kinder draußen zu unterrichten, findet Scharf „einfach grandios“ und er sei dem Schulverein dafür sehr dankbar.

Von den insgesamt fünf Outdoor-Sitzgruppen wird eine demnächst im neuen Schulgarten aufgestellt. Denn den wird es künftig neben dem „Grünen Klassenzimmer“ auch noch geben. Er liegt in einem Innenhof des Schulgebäudes und ist noch im Entstehen – ein Hochbeet wurde schon aufgestellt. „Dort werden wir mit den Kindern demnächst gärtnerisch tätig werden“, sagt der Schulleiter.