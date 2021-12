Rickling

Die Grundschule Rickling bekommt eine neue Schulleitung. Am Dienstagabend hat der Schulleiterwahlausschuss erfolgreich eine Nachfolge für Hans-Arnold König gewählt. Der ehemalige Schulleiter war bereits länger ausgefallen.

Schulleiterwahl für Grundschule Rickling einstimmig

Die Wahl am Dienstagabend erfolgte in nicht-öffentlicher Runde. Eine Auswahl hatten die Wählenden dabei nicht, es lag lediglich eine Bewerbung von außerhalb des Kreises Segeberg vor. Das Bewerbungsgespräch mit je fünf Vertretern aus der Eltern- und Lehrerschaft sowie zehn Vertretern der Gemeinde als Schulträger und die anschließende Wahl ging zügig über die Bühne.

Nach einer Stunde und zehn Minuten war die Entscheidung gefallen, sagt Sven Plucas, Leitender Verwaltungsbeamter des Amts Boostedt-Rickling, der die Sitzung protokolliert hat. „Eine neue Schulleitung wurde gewählt“, bestätigt er. Die Entscheidung sei einstimmig gewesen.

Ministerium muss noch offiziell zustimmen

Allerdings müsse die Wahl noch vom Bildungsministerium bestätigt werden, begründet Plucas die Geheimniskrämerei um die Identität der gewählten Person. In der Regel stimme das Ministerium der Wahl jedoch zu, bestätigt auch Segebergs Schulrat Odert Schwarz – immerhin schlägt das Ministerium dem Schulleiterwahlausschuss nur die Kandidaten zur Wahl vor, die es für geeignet hält.

Im Vorfeld der Wahl in Rickling hatten sich alle Beteiligten bereits darauf geeinigt, auch dann zu wählen, wenn nur eine geeignete Bewerbung vorliegt. „Normalerweise würde man sonst noch einmal ausschreiben, um auch eine Auswahl zu haben“, so Schwarz. Da die Schule aber schon länger kommissarisch geleitet wurde, sollte es schnell gehen.

Selbst der Wahltermin war bereits terminiert worden, obwohl noch gar nicht sicher war, dass geeignete Bewerbungen vorliegen. Aus dem Kreis Segeberg hatte sich niemand auf die Stelle beworben.

Neue Schulleitung soll zum nächsten Halbjahr anfangen

„Ich bin sehr, sehr froh, dass das geklappt hat“, sagt Schulrat Schwarz am Mittwoch nach der Schulleiterwahl. Sobald das Wahlprozedere im Ministerium geprüft und bestätigt wird, will er sich bemühen, die Person „schnellstmöglich ins Amt zu bekommen“. Der Plan sei zum 1. Februar mit Beginn des neuen Schulhalbjahrs.

Dann hätte die Ricklinger Grundschule mit sechs Klassen und knapp 120 Schülerinnen und Schülern wieder offiziell eine neue Schulleitung. Vorgänger Hans-Arnold König war vor einigen Wochen in einem kleinen Kreis von Kollegen verabschiedet worden, nachdem er bereits ein Jahr lang ausgefallen war. Konrektorin Ute Haar hatte seither die Schule geleitet.

Gemeinde Rickling erhofft sich neue Impulse für die Schule

Ricklings Bürgermeister Keno Jantzen ist froh, dass es eine Bewerbung gegeben hatte für die Schule und erfolgreich gewählt werden konnte. Die Grundschule sei sehr wichtig für den Ort und dessen Infrastruktur. Und mit deutlich über 100 Kindern sei Rickling als Schulstandort derzeit auch sicher. Das sah in der Vergangenheit schon anders aus.

Aus persönlichen Gründen war Jantzen an der Schulleiterwahl nicht beteiligt und kennt die neue gewählte Leitung daher noch nicht persönlich. „Von der neuen Schulleitung erhoffen wir uns aber, dass er oder sie offensiv an die neue Aufgabe geht“, sagt Jantzen. Die Digitalisierung der Schule sei für die Gemeinde wichtig und natürlich der Erhalt der Schule. Die Gemeinde hoffe zudem auf neue Impulse, die mit einem Generationswechsel einhergingen. Er danke dem langjährigen Schulleiter König für seine bisherige Arbeit in Rickling.