Bad Bramstedt

Die Erweiterung der unter Denkmalschutz stehenden Grundschule Am Bahnhof in Bad Bramstedt verteuert sich um 120.000 Euro. Grund dafür seien diverse unvorhersehbare Arbeiten und eine aufwendige Rekonstruktion einer alten Mauer, berichtete Architektin Jana Schmidt aus Bad Segeberg. Auch der Zeitplan ist ins Wanken geraten.

Es ist bereits die zweite Kostensteigerung, die die Vertretung des Schulverbandes Bad Bramstedt genehmigen musste. Sie tat dies einstimmig. Schon einmal waren aufgrund strikter Auflagen des Denkmalamtes 130.000 Euro hinzugekommen. Nach der neuerlichen Verteuerung muss der Schulverband nun 1,7 Millionen Euro in die Schule investieren, deren Haupthaus aus dem frühen 20. Jahrhundert stammt.

Strom- und Wasserleitungen werden erneuert

Architektin Jana Schmidt erläuterte, bei den Bauarbeiten seien die Installateure auf diverse Strom- und Wasserleitungen gestoßen, die erneuert werden müssten. Auch müsse beim Einbau des Fahrstuhls ein neuer Wandträger eingezogen werden.

Eine „heikle Angelegenheit“ sei die Wiederherstellung einer Ecke am alten Gebäude. Dort war in früheren Jahrzehnten ein Sanitärtrakt angebaut worden, der nun wieder entfernt wurde. Die Toiletten kommen in den Neubau. An der Hausecke fehlen aber die Mauersteine. „Wir konnten nicht einfach irgendwelche Steine da reinsetzen“, sagte die Architektin. Die Fassade musste nach Auflagen des Denkmalschutzes mit genau passenden Steinen wiederhergestellt werden.

In den Ferien wird gebaut

Die Arbeiten gehen nur zögerlich voran. „In den Herbst- und in den Winterferien wird weitergebaut“, erklärte Schmidt. Während des Schulbetriebs sei das aus Sicherheitsgründen nur sehr eingeschränkt möglich. „Wir können ja nicht die Schule lahmlegen“, sagte die Architektin. Ende Januar, Anfang Februar soll alles fertig sein. Nach dem letzten Planungsstand sollte die Schule zum Jahresende fertig werden.

Die Arbeiten waren in den Sommerferien 2020 mit dem Abriss eines alten Zwischenbaus begonnen worden. Sie werden somit gut anderthalb Jahre dauern.

Die Grundschule Am Bahnhof wurde 1911/12 gebaut. In den 50er wurde ein zweites Gebäude errichtet und beide mit einem Zwischenbau verbunden. Dieser wurde entfernt und wird nun durch einen zweigeschossigen Zwischenbau ersetzt, um zwei zusätzliche Klassenräume unterzubringen. Auch die Sanitäranlagen kommen in den Zwischenbau, ebenso wie ein Fahrstuhl zum ersten Stockwerk. Von dort gibt es dann einen behindertengerechten Übergang in den Altbau.

Im Altbau wird ein weiterer Fahrstuhl eingebaut, der ins Dachgeschoss führt, wo sich die Mensa und die Ganztagsbetreuung befinden. Zwei Fahrstühle sind eine Folge der Forderungen des Denkmalschutzes. Ein durchgängiger Fahrstuhl wäre nur mit einem außenliegenden Schacht möglich gewesen, was aber das Kulturdenkmal zu stark beeinträchtigt hätte.

Bürgermeisterin erwägt, neue Schule zu bauen

Mit der Fertigstellung der Schulerweiterung sind aber noch nicht alle Probleme gelöst. Die Betreuung ist in engen Räumen unterm Dach untergebracht. Deshalb gibt es Pläne, für sie ein komplett neues Gebäude auf dem Schulgelände zu errichten. Bürgermeisterin und Schulverbandsvorsteherin Verena Jeske erwägt sogar, in Bad Bramstedt eine ganz neue Schule zu bauen für alle Jahrgänge, denn es gebe an allen Bildungsstätten in der Stadt erhebliche Raumprobleme. „Das geht zulasten der Unterrichtsqualität, das weiß ich auch als Mutter“, sagte sie. Der Zuzug aus Hamburg werde auch in den nächsten Jahren anhalten.