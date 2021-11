Mit der Aufarbeitung ihrer Geschichte in den Jahren zwischen 1933 und 1945 und der unmittelbaren Nachkriegszeit hatte es die Stadt Bad Segeberg nie besonders eilig. Manches Versäumnis fällt den Nachkommen heute schmerzhaft auf die Füße. Aber es bewegt sich etwas.

Wer soll in Bad Segeberg als Namensgeber auf Gustav Frenssen folgen?

Von Thorsten Beck