Sie wollten ein Meinungsbild. Jetzt haben sie eins. Und zwar ein klares: Hilda Kühl ist die eindeutige Favoritin der Anwohnerinnen und Anwohner für die bereits beschlossene Umbenennung des Gustav-Frenssen-Weges in der Südstadt von Bad Segeberg. Das ist das Ergebnis einer Versammlung, die am Dienstagabend in der Evangelischen Familienbildungsstätte stattfand. Damit hat die Stadtvertretung für ihre Sitzung am kommenden Dienstag in der Sporthalle der Dahlmannschule die gewünschte Entscheidungsgrundlage.

Kühl ein Vorschlag der Bad Segeberger CDU

Bindend ist das Votum der Betroffenen für die Kommunalpolitik allerdings nicht. Für die SPD, die die Schriftstellerin und Lyrikerin Sarah Kirsch vorgeschlagen hat, die Grünen, die sich für die Schauspielerin und Publizistin Erika Mann stark gemacht haben, und die Wählergemeinschaft BBS, die gern den Namen des niederdeutschen Literaten Joachim Mähl auf einem Straßenschild lesen würden, dürfte es nun allerdings schwieriger werden, nicht dem Vorschlag der CDU zu folgen. Zumal auch der BBS die gebürtige Bad Segebergerin Hilda Kühl bereits als denkbare Alternative zu Mähl genannt hat.

177 Menschen im Gustav-Frenssen-Weg gemeldet

Von den laut Stadtverwaltung 177 im Gustav-Frenssen-Weg gemeldeten Personen aus rund einhundert Haushalten nahmen laut Bürgermeister Toni Köppen 16 persönlich an der Abstimmung teil. Zum Vorschlag Hilda Kühl komme allerdings noch die gewichtige Stimme des Eigentümers von 16 Mehrfamilien- und 31 Reihenhäusern in der Straße hinzu. Die entsprechende Rückmeldung sei telefonisch bei ihm eingegangen, so der Verwaltungschef. Nach einer guten Dreiviertelstunde war die Veranstaltung an der Falkenburger Straße vorbei.

Die Bad Segebergerin Hilda Kühl (1921-2014) ist klare Favoritin der Anlieger als Ersatz für Gustav Frenssen. Quelle: Archiv Zastrow

Vor dem eigentlichen Votum hatten die Mitglieder eines Fachgremiums ihre Recherchen zu dem Quartett vorgetragen. Die beiden Heimathistoriker Axel Winkler und Hans-Werner Baurycza übernahmen dabei den politisch-geschichtlichen Part, Imma-Terheyden-Breffka, Leiterin der Bad Segeberger Stadtbücherei, und ihre Vorgängerin Friederike Sablowski kümmerten sich um den literarischen. „Das war wirklich eine ganz tolle Präsentation“, lobte Bürgervorsteherin Monika Saggau hinterher.

Wer sich bereits vor Ort ein genaueres Bild machen wollte, konnte an einem extra dafür vorbereiteten Büchertisch fündig werden. Die Werke von Kühl, Kirsch, Mann und Mähl sind darüber hinaus ab sofort zwei Wochen lang noch einmal gesondert in der Stadtbücherei im WortOrt an der Oldesloer Straße 20 ausgestellt.

Die Einschätzung der Experten war eindeutig ausgefallen: Alle Vier wären als Namensgeberinnen oder Namensgeber geeignet, seien „historisch unbelastet“. Irgendwelche Verbindungen zum Nationalsozialismus oder seiner menschenverachtenden Ideologie gebe es keine. Diese Nähe hatte dazu geführt, dass der lange als honorig geltende Gustav Frenssen schließlich in den Fokus geriet. Etliche Orte, zuletzt unter anderem auch Kaltenkirchen, haben bereits Konsequenzen gezogen und ihn aus ihrem Stadtbild getilgt.

In Bad Segeberg geboren und aufgewachsen

Für Hilda Kühl (1921-2014) spricht aus Sicht der Befürworter nicht nur, dass sie die von vielen gewünschte Frau ist, sondern auch, dass sie in Bad Segeberg – genauer im Stadtteil Klein Niendorf – geboren wurde und aufwuchs. „Hinzu kommt, dass die Stadtvertretung in den 1950er Jahren beschlossen hat, den neuen Stadtteil „Südstadt“ schwerpunktmäßig mit Straßennamen norddeutscher Dichter zu versehen“, schreiben Winkler und Baurycza in ihrer Stellungnahme. Dieses Kriterium erfülle sonst nur noch Joachim Mähl.

Ihren Schulabschluss und ihre Berufsausbildung habe Hilda Kühl während der Nazizeit absolviert. Sie habe später zahlreiche plattdeutsche literarische Veröffentlichungen vorzuweisen. In seinem Buch „Jüdisches Leben in Bad Segeberg“ habe der Autor Friedrich Gleiss Hilda Kühl zudem mit einer Geschichte zu dem jüdischen Geschäftsmann Leo Baruch und dem Verschwinden seines Geschäftes nach der Pogromnacht von 1938 „wohlwollend zitiert“.

Klares Bild: Mit großem Abstand erhielt Hilda Kühl die meisten Punkte. Quelle: privat

Die Anwesenden bei der Versammlung, wenn sie sich denn nicht ohnehin schon vorher entschieden hatten, konnte das offenbar überzeugen. Die Stimmabgabe erfolgte schließlich mit dem Kleben eines Punktes auf einen der vier bebilderten Kurzsteckbriefe, die auf einer Tafel befestigt waren. Beim eigentlichen Wahlgang wurde die dann umgedreht, so dass jeder und jede unbeobachtet votieren konnte. „Das war so halb geheim“, kommentierte die Bürgervorsteherin; aber schließlich gehe es ja nicht um einen hochoffiziellen Akt, sondern erst einmal nur um ein Meinungsbild.

Was am Dienstagabend neben der klaren Präferenz allerdings ebenfalls deutlich wurde: Bei den Anwohnerinnen und Anwohnern herrscht noch sehr viel Unsicherheit, wenn es um das weitere Verfahren geht. „Da gibt es Ängste und Sorgen“, hat auch Monika Saggau beobachtet. Die Frage, wer etwa die anfallenden Gebühren oder sonstigen bei einer Adressenänderung anfallenden Kosten trägt, beschäftigt die Betroffenen ebenso wie der zeitliche Ablauf. Es ist auch kein Geheimnis, dass manch einer lieber weiter im Gustav-Frenssen-Weg gewohnt hätte. Im Zweifel mit einer zusätzlichen kleinen Erklärtafel am Straßenschild.

Die Umstellung werde „nicht von heute auf morgen“ passieren, sagt Monika Saggau. Auch die Verwaltung brauche Zeit. Aus der Kommunalpolitik war außerdem bereits mehrfach die Zusage gekommen, dass die Bürgerinnen und Bürger durch die politisch gewollte Umbenennung keine Kosten haben und bei den notwendigen Verwaltungsakten Unterstützung bekommen sollen.

Eine Menge Zeit und Aufwand wird die Betroffenen das Ganze dennoch kosten.