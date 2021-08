Bad Segeberg

Regen hin, Corona her: Bei Evelin Klüver (83) und Edith Kersbaum (86) wird dieser verkaufsoffene Sonntag auf jeden Fall in bester Erinnerung bleiben. Die beiden Seniorinnen aus dem Alten- und Pflegeheim Marienhof unternahmen ihre allererste Fahrt als Passagiere einer Rikscha – und waren restlos begeistert. „Ich bin in meinem Leben schon mit so vielen Fahrzeugen unterwegs gewesen, einschließlich dem Transrapid“, erzählt die Jüngere der beiden. „Aber das hier ist wirklich eine Superidee, ganz entzückend.“ Und ihre Mitfahrerin ergänzt: „Von diesem Erlebnis werde ich bestimmt noch lange etwas haben.“

Marienhof und Haus Parkblick nahmen teil

Einige Meter neben den beiden alten Damen steht die Frau, die das Ganze erst möglich gemacht hat: Ursula Michalak, langjährige Kommunalpolitikerin und Mitglied des aktuellen Seniorenbeirates. Sie hatte vor einiger Zeit Kontakt zu einem Anbieter elektrisch unterstützter Modelle aus Hamburg geknüpft und die Aktion erst einmal auf eigenes Risiko nach Bad Segeberg geholt. Der Betreiber aus der Hansestadt war bei der zunächst allein durch private Spenden finanzierten Premiere selbst vor Ort, um bei der Einweisung mehrerer Jugendlicher zu helfen, die die Touren künftig bei Bedarf übernehmen sollen. Auch am Haus Parkblick an der Eutiner Straße starteten am Sonntag die ersten Ausflüge.

Spray-Künstler Harald Boigs postierte seine große Staffelei kurzerhand unter einem Baum. Quelle: Thorsten Beck

Ursula Michalak hofft nun, dass dieses Angebot für ältere Menschen zu einer festen Einrichtung werden und dass sich auch der bislang noch zögerliche Seniorenbeirat zu einer Förderung durchringen kann. „Zwei Mitglieder haben sich das heute zumindest schon einmal angeguckt“, hat Michalak beobachtet. Leider habe die Stadtverwaltung untersagt, die Gefährte durch die Fußgängerzone rollen zu lassen – was angesichts des Platzes tatsächlich überhaupt kein Problem gewesen wäre.

Geschäftsleute positiv gestimmt

Denn vor allem das unbeständige Wetter mit zum Teil heftigen Schauern dürfte viele Menschen davon abgehalten haben, den eigentlich geplanten Bummel durch die Fußgängerzone auch wirklich in die Tat umzusetzen. Michael Hänchen und seiner Partnerin Helda Herrmann vom Segeberger Modehaus M&H war dennoch kein bisschen nach Hadern oder gar Meckern zu Mute. „Wenn ich sehe, wie hart es anderswo gerade Kollegen getroffen hat, ist etwas Regen nun wirklich das geringste Problem“, meint Hänchen.

Er sei zunächst einmal sehr dankbar, überhaupt wieder regulär öffnen zu dürfen. „Dass wir diesen Ersatztermin für einen ausgefallenen verkaufsoffenen Sonntag bekommen haben, ist an sich schon eine tolle Sache.“ Und mit schlechtem Wetter müsse man im Norden immer rechnen. „Die Leute sind ja trotzdem unterwegs“, berichtet er, während sich der Schirmständer am Eingang weiter mit tropfnassen Exemplaren füllt. Natürlich hätte er sich beim Sommerschlussverkauf das Wetter etwas wärmer und trockener gewünscht. So oder so: Es muss Platz geschaffen werden für die Herbst- und Winterkollektionen.

Spray-Künstler hatte es schwer

Richtig unter dem vor allem anfangs heftigen Regen zu leiden hatte indes die zweite Aktion neben den Rikscha-Touren. Harald Boigs, freischaffender Künstler und Gestalttherapeut, musste seine große Leinwand von der Wiese vor der Marienkirche unter das Blätterdach eines großen Baumes verlegen, um mit der Spraydose arbeiten zu können. Der Bordesholmer war von der Bad Segebergerin Mona-Luise Wagemann geholt worden, um live ein Plakat der Karl-May-Spiele in ein Großformat zu übertragen.

Viktoria Guse ist mit ihrem Kindermodengeschäft „Lütte Lüd“ schon 25 Jahre in der Fußgängerzone. Quelle: Thorsten Beck

Das fertige Werk von zwei mal drei Metern Fläche soll später in 45 gleich große, quadratische Fragmente zerlegt werden, die dann zur Versteigerung kommen. Um deren Wert zu erhöhen, sollen bekannte Karl-May-Darsteller darauf unterschreiben. Gebote können bereits jetzt abgegeben werden. Zugute kommen soll der Erlös am Ende dem Jugendcafé in der Fußgängerzone und einem dort geplanten Kreativ-Projekt, das ebenfalls von Boigs betreut wird. Mit dem Wetter habe man natürlich Pech“, räumt Wagemann ein, doch eine Absage sei nicht infrage gekommen. „Man muss in der aktuellen Situation einfach etwas machen.“

Sie sei mit ihren beiden Töchtern extra aus Neumünster nach Bad Segeberg gekommen, als sie von der kleinen Ausstellung von Karl-Plakaten auf der Kirchwiese gehört habe, verrät Verena Dierksen. Sie schaue sich seit Jahren jede Inszenierung an. Bad Segeberg sei zwar kleiner als Neumünster, verfüge aber über eine klarere Identität.

Seit 25 Jahren in der Fußgängerzone

Das sieht Viktoria Guse, Inhaberin des Kindermodengeschäftes „Lütte Lüd“ im vorderen Teil der Hamburger Straße, wohl ganz ähnlich. Die Geschäftsfrau, die sich selbst scherzhaft als „Urgestein“ der Fußgängerzone bezeichnet, feiert dort gerade ihr 25-jähriges Jubiläum. An ihrem jetzigen Standort, an der roten Fassade gut zu erkennen, hatte sie im Juli 1996 auch angefangen. Nach verschiedenen anderen Standorten in der Innenstadt ist sie vor einiger Zeit dorthin zurückgekehrt.

Helda Herrmann und Michael Hänchen sind vor allem dankbar, dass sie ihr Modehaus M&H überhaupt wieder regulär öffnen dürfen. Quelle: Thorsten Beck

Leider habe sie wegen des Wetters nicht alle Aktionen wie geplant realisieren können. „Das Glücksrad und das Waffelbacken haben wir auf den nächsten verkaufsoffenen Sonntag am 5. September verschoben.“ Der Erlös werde dann wie angekündigt an den ambulanten Kinderhospiz-Dienst „Die Muschel“ gehen.

Am Beispiel von Viktora Guse lässt sich recht gut ablesen, wie sich Standorttreue in schwierigen Situationen auszahlen kann. „Meine Stammkunden haben mir auch während der Corona-Lockdowns immer die Treue gehalten. Und sie sind auch jetzt wieder zur Stelle.“ In manchen Fällen kaufen heute bereits die Kinder früherer Kunden bei ihr ein. Eine solche Bindung schaffe Sicherheit. Regen hin, Corona her.