Die Volkshochschule Bad Bramstedt hatte in 2021 einige Veränderungen zu bewältigen. Sie richtete sich in neuen Räumen ein und hat eine neue Geschäftsführerin. Die konnte nun eine Zertifizierungsurkunde vom VHS-Landesverband entgegennehmen. Corona ging aber auch an der VHS nicht spurlos vorbei.