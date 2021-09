Seit dem 1. September 2021 müssen Arbeitslosmeldungen bundesweit wieder persönlich in den Agenturen für Arbeit erfolgen. Während der Corona-Pandemie konnten sich Bürgerinnen und Bürger ausnahmsweise telefonisch oder online arbeitslos melden, um persönliche Kontakte und damit die weitere Infektionsgefahr zu minimieren. In den Arbeitsagenturen in Elmshorn, Pinneberg, Norderstedt, Kaltenkirchen und Bad Segeberg ist die persönliche Arbeitslosmeldung ab sofort montags, dienstags, donnerstags und freitags von 8 bis 10 Uhr möglich. Für Berufstätige und Schüler besteht zusätzlich die Möglichkeit am Donnerstagnachmittag von 15 bis 17 Uhr. Zur Identitätsprüfung muss der gültige Personalausweis oder ein Reisepass mit aktueller Meldebescheinigung mitgebracht werden. Hilfreich sei es, die Rentenversicherungsnummer und das Kündigungsschreiben und Arbeitspapiere bereit zu halten. Alle weitergehenden Gespräche finden danach terminiert statt, vorrangig telefonisch, per Videokommunikation oder bei Bedarf auch persönlich. Viele Anliegen lassen sich über die digitalen eServices unter www.arbeitsagentur.de oder telefonisch unter 04121/480100 und 0800/4555500 erledigen, etwa die vorhergehende Arbeitsuchendmeldung, der Arbeitslosengeldantrag oder die Mitteilung von Veränderungen. Für die Jobcenter gelten die örtlichen Regelungen.