Bad Bramstedt

Der Bauausschuss der Stadt Bad Bramstedt hat sich mehrheitlich für eine Pelletheizung in der Jürgen-Fuhlendorf-Schule ausgesprochen. Grüne, CDU und FDP halten sie für klimafreundlicher als ein mit Gas betriebenes Blockheizkraft und wollen dafür auch diverse Widrigkeiten einschließlich höherer Kosten in Kauf nehmen.

Das Gymnasium mit seinen beiden Sporthallen wird zurzeit mit einer 32 Jahre alten Gasheizung erwärmt, die häufig ausfällt und als Energiefresser gilt. Der Bauausschuss hatte sich deshalb im Frühjahr darauf verständigt, die Heizung durch ein Blockheizkraftwerk zu ersetzen, das sowohl Wärme als auch Strom produziert. Kombiniert werden sollte es mit einer Photovoltaikanlage, die vor allem im Sommer die Stromversorgung ergänzt.

Pelletheizung: Betriebskosten um 28.000 Euro höher

Nur die Grünen wollten schon damals eine Pelletheizung. Ihnen gelang es, CDU und FDP umzustimmen. Der Beschluss wurde aufgehoben, die Stadtwerke Bad Bramstedt mit einer Expertise beauftragt, welche Heizung die sinnvollste ist. Die liegt nun vor, mit eindeutigem Ergebnis: Der Betrieb einer Pelletheizung würde die Stadt jährlich rund 28.000 Euro mehr kosten als ein Blockheizkraftwerk, das mit Gas betrieben wird.

Die Wirtschaftlichkeitsberechnung der Stadtwerke zogen auch die Grünen nicht in Zweifel. „Aber wo bleibt die CO2-Bilanz?“, fragte Fraktionssprecher Gilbert Sieckmann-Joucken. Für ihn schneidet die Pelletheizung dabei deutlich besser ab, weil Holz ein nachwachsender Rohstoff ist.

Doch so einfach ist die Angelegenheit nicht. Bäume benötigen Jahrzehnte um zu wachsen, in Form von Pellets würden sie in kurzer Zeit verbrannt, und das ausgerechnet jetzt, wo schnell etwas gegen den Klimawandel unternommen werden muss. SPD-Fraktionssprecher Jan-Uwe Schadendorf zitierte Experten, die behaupten, dass bei der Holzverbrennung deutlich mehr CO2 freigesetzt werde als bei Erdgas, die CO2-Belastung in nächster Zeit dadurch sogar mehr steigen würden als durch die Gasverbrennung. Bürgermeisterin Verena Jeske ergänzte, die Verwaltung habe keinen Lieferanten gefunden, der garantiere, dass die Pellets nur aus heimischer Holzproduktion stammen. Eine Kontrolle, woher das Holz komme, sei nicht möglich.

Biogas ist nicht wirklich Biogas

Die SPD will das von ihr favorisierte Blockheizkraftwerk mit Biogas betreiben, um es klimafreundlicher zu machen. Doch auch das wirft Fragen auf. Biogas wird in das vorhandene Versorgungsnetz eingespeist und mit Erdgas vermischt. Um als Biogas zu gelten, reicht schon ein zehnprozentiger Anteil an Gas aus, das bei Gärungs- und Fäulungsprozessen gewonnen wurde. Der Rest kann Erdgas sein. Biogas stammt häufig aus dem osteuropäischen Ausland, eine Kontrolle über den tatsächlichen Anteil von Biogas, ist auch hier kaum möglich.

Der Newsletter der Segeberger Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Segeberg. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Bauausschuss entschied sich mit sechs zu fünf Stimmen für die Pelletheizung. Doch das letzte Wort ist auch damit noch nicht gesprochen. Auf Antrag der FDP-Fraktion muss die deutlich größere Stadtverordnetenversammlung in der Angelegenheit entscheiden. Denkbar, dass die Mehrheitsverhältnisse dort andere sind, denn die Pelletheizung bringt erhebliche Probleme mit sich. Auf dem gerade erst neugestalteten Schulhof muss ein riesiger Silo aufgestellt werden, im Winter müsste wohl zweimal im Monat ein Lkw die Holzschnitzel bringen und die Wartung der Anlage ist wegen der vielen mechanischen Teile aufwendig. Außerdem benötigt die Heizung viel Platz. Ob der in der Schule vorhanden ist, muss erst noch geklärt werden.