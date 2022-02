Henstedt-Ulzburg

„Wir wollen alles stattfinden lassen“, erklärt Frank Bueschler auf Nachfrage von KN-Online. Der Verein HU Bewegt musste in den zwei Jahren der Corona-Pandemie so gut wie jede Veranstaltung ausfallen lassen. Sehr zum Bedauern nicht nur des Vorstandes, dem Bueschler angehört, sondern auch vieler Bürgerinnen und Bürger aus der ganzen Region, die unter anderem immer zum Oktoberfest und dem Riesen-Drachenfest nach Henstedt-Ulzburg gekommen waren.

Start der Aktivitäten ist am Freitag, 6. Mai, mit dem Jahrmarkt am CCU in Ulzburg. Er soll bis einschließlich Sonntag, 8. Mai, laufen. Ein Zusammenschluss von Schaustellern organisiert den Jahrmarkt. Die Bühne von HU Bewegt wird aufgestellt und vielleicht gibt es, so Bueschler, eine Tanzvorführung nach dem Motto „Tanz in den Muttertag“. Denn am 8. Mai ist nicht nur verkaufsoffener Sonntag in Henstedt-Ulzburg und Landtagswahl in Schleswig-Holstein, sondern auch der Muttertag.

Der Maibaum wird an der Feuerwache Henstedt-Ulzburg aufgestellt

Noch vor dem Jahrmarkt wird am 1. Mai von HU Bewegt der Maibaum am Feuerwehrhaus aufgestellt. Frank Bueschler geht davon aus, dass das beliebte Maikonzert an dem Tag stattfinden kann.

Fest stehen das Bürgerfest-Kino vom 12. bis 14. August, HU verkauft in der ganzen Gemeinde am 21. August sowie Hu Wiesn, das Oktoberfest, vom 29. September bis 3. Oktober. Das Drachenfest, sonst immer in Kisdorf auf dem Hof Jakobs, steht allerdings noch in den Sternen. Es werden zurzeit Gespräche geführt, ob die Wiesen am Hof im Juli genutzt werden können. „Gerne möchten wir das Drachenfest veranstalten“, versichert Bueschler. Aufgrund von persönlichen Schicksalsschlägen in der Familie Jakobs ist die Frage noch nicht geklärt.

HU Bewegt geht auf Nummer Sicher

HU Bewegt mit Maurice Bornhorst an der Vereinsspitze hatte bereits vor einigen Wochen darauf gezählt, dass sich ab März die Lage verbessern wird, sagt Bueschler. „Ich hatte den richtigen Riecher.“ Dennoch wollte der Verein es langsam angehen lassen und erst für das spätere Frühjahr mit den Aktivitäten beginnen. „Mitte März hätten wir vielleicht nur eine 70-zu-30-Chance gehabt“, vermutet Bueschler. Ab Mai, so seine Prognose vor der Verkündung der Lockerungen in Kiel, hätte die Situation noch besser sein können.

Dass es nun bereits Mitte/Ende März zu den großen Veränderungen in der Corona-Marschrichtung kommt, freut Bueschler und seine Mitstreiter. Aber um kurzfristig etwas auf die Beine zu stellen, sei man als ehrenamtlicher Verein nicht in der Lage. „Maurice Bornhorst und ich sind beruflich sehr stark eingespannt“, gibt Bueschler zu.

In den vergangenen zwei Jahren, die ganz im Zeichen der Pandemie standen, war auch HU Bewegt stark eingeschränkt. Ein großer Kinderflohmarkt zugunsten der Flutopfer in Westdeutschland und der Traktor-Umzug durch den Ort in der Weihnachtszeit waren alles, was der Henstedt-Ulzburger Verein organisierte. „Da lief gar nichts“, bedauert Frank Bueschler.

Noch unter Bürgermeister Stefan Bauer (2.v.re.) startete die Planung zum Gemeindejubiläum in 2020. Das Fest wurde ein Opfer der Pandemie und fiel aus. Quelle: Archiv

Henstedt-Ulzburg wollte im Jahr eins der Pandemie eigentlich das 50-jährige Bestehen feiern. Aber das Gemeindefest im Zeichen des Jubiläums im Sommer 2020 musste abgesagt werden. Der Geburtstag wurde bislang nicht nachgefeiert. Vielleicht in diesem Jahr? „Nachdem unser Gemeindefest zwei Jahre in Folge Pandemie bedingt ausfallen musste, freuen wir uns auf ein großartiges Gemeindefest im Bürgerpark am Sonnabend, 11. Juni“, erklärt Bürgermeisterin Ulrike Schmidt. Die Vorbereitungen hierfür laufen, „allerdings nicht mehr unter dem 2020er Motto ,HU wird 50’“, heißt es aus dem Rathaus.

Wie steht es mit dem Henstedt-Ulzburger Gemeindejubiläum?

Ende 2020 habe man sich bereits darauf verständigt, keine Veranstaltungen aus dem Jubiläumsjahr nachzuholen. „Dabei hatten wir auch im Hinterkopf, dass der nächste runde Geburtstag bereits 2023 ansteht: unser Ortsteil Götzberg wird 500 Jahre alt“, sagt Schmidt. Das solle mit allen Henstedt-Ulzburgern gebührend gefeiert werden. „Auf das kommende Jahr fiebern selbstverständlich vor allem die Götzbergerinnen und Götzberger hin.“

Der Verein HU Bewegt will sich auf jeden Fall am Gemeindefest beteiligen. Und Frank Bueschler ist auch der Meinung, dass auf das bisher ausgefallene Jubiläum der Gemeinde hingewiesen werden sollte. „Ich stelle gerne eine LED-Wand zur Verfügung, auf der den ganzen Tag Fotos aus 50 Jahren Henstedt-Ulzburg gezeigt werden können“, bietet der Unternehmer an. So ganz vergessen dürfe man den Geburtstag von Henstedt-Ulzburg nicht. Auch wenn der runde Ehrentag bereits vor zwei Jahren war.