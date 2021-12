Kaltenkirchen ist in ein neues ÖPNV-Zeitalter gestartet. Künftig fahren die Stadtbusse bis auf sonntags im 30-Minuten-Takt. Sonntags werden Anruf-Sammeltaxis eingesetzt. Zudem wurden sämtliche Fahrpläne lesbarer gemacht an den 36 Haltestellen, die in den kommenden drei Jahren alle barrierefrei umgebaut werden.