Norderstedt

Bereits am Mittwoch, 16. Februar, hat an der Hans-Salb-Straße eine Mülltonne gebrannt. Das Ehepaar, dem der Behälter gehört, hatte gegen 18 Uhr Brandgeruch bemerkt. Die Mülltonne befand sich direkt am Reihenhaus und an einem aus Holz bestehenden Carport. Die Eigentümer löschten das Feuer selbst und ein größerer Schaden konnte nach Auskunft der Polizei so verhindert werden.

In der Zeit zwischen 17 und 18 Uhr wurden drei verdächtige Personen, die lediglich als Jugendliche beschrieben wurden, in der Nähe des Tatortes gesehen. „Die Polizei schließt nicht aus, dass die Personen mit der Tat in Verbindung zu bringen sind“, erklärt Polizeisprecherin Sandra Firsching.

Zeugen der Brandstiftung werden gesucht

Die Kriminalpolizei in Norderstedt hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung aufgenommen (Telefon 040/528060). Es werden Zeugen gesucht.