Kreis Segeberg

Ein reduzierter Personalschlüssel wegen fehlender Erzieher ist längst die Regel, nicht die Ausnahme in Kindertagesstätten im Kreis Segeberg. Auch geschlossene Gruppen sind keine Einzelfälle mehr. Mit Halte-Prämien, Ausbildungsförderung und einer Imagekampagne will der Kreis im nächsten Jahr starten, um mehr Nachwuchs für die Kitas zu generieren. 230.000 Euro sind dafür eingeplant.

Unterbesetzte Kitagruppen werden zum Regelfall in Segeberg

„Gruppenschließungen nehmen zu. Ausnahmeregelungen für die Reduzierung des seit 1. Januar 2021 geltenden Fachkräfte-Kind-Schlüssels von zwei auf 1,5 Fachkräfte in Ü3-Gruppen (Elementargruppen) werden zum Regelfall“, fasst die zuständige Fachdienstleitung die Situation in den Kitas im Kreis Segeberg zusammen. „Einrichtungen überlegen zunehmend, Gruppenzeiten aufgrund fehlenden Fachpersonals zu verkürzen. Die Eröffnung neuer Gruppen ist aufgrund der angespannten Fachkräftesituation spürbar erschwert.“ Dies stimme die Verwaltung „sehr sorgenvoll“.

Lesen Sie auch Kita-Gruppen zeitweise geschlossen: Kreis Segeberg fehlen Hunderte Erzieher

Denn die Lage wird sich weiter verschärfen: Der Bedarf an Kitaplätzen steigt, der Ausbau wird vorangetrieben, viele Erzieherinnen und sozialpädagogische Assistenten gehen in den Ruhestand oder verlassen den Job. Es kommen jedoch nicht genug neue Fachkräfte nach.

Kreis Segeberg plant Halte-Prämie für Erziehernachwuchs

Die Kreispolitik will nun ein Maßnahmenpaket schnüren, um die Ausbildung und das Berufsbild zu fördern. Erste konkrete Ideen liegen auf dem Tisch. So schlägt die Verwaltung eine Halte-Prämie vor: Frauen und Männer, die eine Ausbildung zur sozialpädagogischen Assistentin oder zum Erzieher beenden und diesen Beruf dann auch in einer Kita im Kreis Segeberg ausüben, sollen eine „pauschale Anerkennung“ erhalten. 1000 Euro sind dafür angedacht für 100 Nachwuchskräfte. 100.000 Euro sollen dafür in den Haushalt 2022 für eingestellt werden.

Weitere 100.000 Euro sollen zur Förderung der neuen praxisintegrierten Ausbildung (Pia) für Erzieher ausgegeben werden. Wie bei einer dualen Ausbildung arbeiten die jungen Leute neben der schulischen Ausbildung einige Tage pro Woche in der Kita.

Duale Erzieherausbildung: Förderung für Kita-Träger

Bisher gibt es jedoch nur wenige solcher Ausbildungsplätze bei den Trägern, zwei Ausbildungsklassen mit jeweils 25 Plätzen in Bad Segeberg und Norderstedt sind bisher nicht voll ausgelastet, teilte Heinz Sandbrink, Leiter am Berufsbildungszentrum (BBZ) in Bad Segeberg zuletzt im Jugendhilfeausschuss mit. „Wir können nur Schüler aufnehmen, die sich bei uns melden.“ – mit einer Kita und einem Träger im Rücken, die den Ausbildungsplatz finanzieren. Eine Förderung von Bund oder Land gibt es dafür nicht. Der Kreis Segeberg will die Kitaträger deshalb pro PiA-Platz mit 2000 Euro fördern. Insgesamt also 50 Plätze.

Lesen Sie auch PiA-Ausbildung in Kiel vor dem Aus, weil die Förderung fehlt

Über das Budget von 200.000 Euro stimmt am Donnerstag, 25. November, der Hauptausschusses des Kreises ab. Änderungen sind dabei noch möglich. Im Frühjahr soll die Kreisverwaltung ein Gesamtkonzept vorlegen, um die Erzieherausbildung im Kreis Segeberg zu fördern und neue Fachkräfte auch hier zu halten.

Imagekampagne für pädagogische Berufe im Kreis Segeberg

Denn viele junge Menschen zieht es in die Großstadt, etwa Hamburg. Ländliche Einrichtungen haben es schwer, junges Personal zu gewinnen. Auch das BBZ in Bad Segeberg konkurriert mit den Ausbildungsmöglichkeiten in der nahen Metropole. Deshalb arbeitet das BBZ bereits mit einer Werbeagentur an einer Imagekampagne für pädagogische Berufe im modernen Comicstil. Dabei sollen die positiven Aspekte etwa einer Erzieherausbildung betont werden bei der Ansprache junger Leute, die gerade dabei sind, eine Berufswahl zu treffen.

Der Newsletter der Segeberger Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Segeberg. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zusammen mit den Maßnahmen zur Ausbildungsförderung erhofft sich der Kreis von der Kampagne einen „Entscheidungsbooster“ für pädagogische Berufe und die Arbeitsplatzwahl im Kreis Segeberg. Weitere 30.000 Euro sollen dafür bereitgestellt werden. Das letzte Wort hat der Kreistag bei den Haushaltsberatungen im Dezember.