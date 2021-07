Todesfelde

Heiko Grell traut der aktuelle Pandemie-Lage nicht. „Was soll ich dazu sagen?“, zuckte der Trainer der Handballerinnen der SG Todesfelde/Leezen mit den Schultern. „In der letzten Saison konnten wir coronabedingt nur ein Punktspiel bestreiten. Wie es diesmal werden wird, weiß niemand.“ Obwohl Grell seine Spielerinnen seit Juni auf die anstehende Oberliga-Saison vorbereitet und fast alle SG-Aktiven durchgeimpft sind, scheint der Trainer noch wenig Gedanken an den Saisonstart zu verschwenden. Nach einem etwas mehr als flüchtigen Blick auf die zugelosten Gegner der Vorrunden-Staffel B konstatierte der Coach allerdings: „Es scheint kein Team dabei zu sein, in dessen Halle ein Haftmittelverbot herrscht. Dies ist sicher positiv zu bewerten.“

Spielmodus noch nicht bekannt

Die SG trifft in ihrer Staffel auf den FC St. Pauli, Ahrensburger TSV, AMTV Hamburg, HSG Fockbeck/Nübbel/Alt Duvenstedt (FONA), HL Buchholz-Rosengarten II, Slesvig IF und den Bredstedter TSV. So viel ist bekannt. „In welchem Modus gespielt wird, ob mit Hin- und Rückspiel oder wie viele Heimspiele anstehen werden, wissen wir leider noch nicht“, erklärt Heiko Grell, der mit seinem Team am Dienstag, 27. Juli, das erste Testspiel bestreitet. Ab 20 Uhr gastiert der Drittliga-Aufsteiger TSV Altenholz in Todesfelde. Während in der Amtssporthalle an der Dorfstraße wenige Zuschauer zugelassen sind, findet die Partie am Freitag, 30. Juli, beim Drittligisten SV Henstedt-Ulzburg unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Sechs Zugänge ersetzen drei Abgänge

Positiv sieht Grell auch die Wechselbilanz seiner Mannschaft. Zwar werden mit Katharina Schmidt (beruflich nach Köln), Anna-Lena Grell (aus beruflichen und privaten Gründen) und Laura Riehl (schwanger) drei Stützen der Vergangenheit fehlen. Diese Lücken konnten aber durch sechs Zugänge geschlossen werden: Katharina Naleschinski (SV Sülfeld), Nina Eggeling (MTV Vater Jahn Peine), Frederikke Lærke Seeliger (Roskilde Håndbold), Sophie Gaubatz, Janika Kläbenow (HT Norderstedt) und Ann Christin Rütz (GHG Hahnheide). „Ich bin sehr glücklich darüber, dass wir während der Pandemie-Zeit sechs neue Spielerinnen für uns gewinnen konnten“, erklärte SG-Trainer Heiko Grell. Sportlich blickt er der Saison optimistisch entgegen: „Ich sehe uns sehr gut aufgestellt.“