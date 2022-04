Bad Segeberg

„Hey Mama mein altes Handy ist kaputt gegangen, hier ist meine neue Nummer die du speichern kannst.“ Mit dieser kurzen Nachricht über den beliebten Messenger-Dienst WhatssApp fing es am Montagmorgen an. Am Ende war eine 56-jährige Bad Segebergerin laut Polizei um 3300 Euro ärmer. Denn Absenderin war gar nicht die Tochter.

In den vergangenen Wochen habe eine relativ neue Betrugsmasche auch im Kreis Segeberg zugenommen, berichtete Polizeihauptkommissar Lars Brockmann, Sprecher der Direktion in Bad Segeberg. Unbekannte Täter täuschen im Verlauf eines rein schriftlichen Kontaktes meist eine dringende Notlage vor und bitten um Geld. Laut Landeskriminalamt liegt der so angerichtete Schaden allein in Schleswig-Holstein bereits bei weit über 100.000 Euro.

Auch im aktuellen Fall folgte in laut Brockmann ganz typischer Manier recht zügig die Frage, ob die Mutter schnell einmal wichtige Überweisungen tätigen könne. Es würden dabei immer wieder ganz unterschiedliche Lügengeschichten aufgetischt. „Häufig gibt es angeblich Probleme mit dem Onlinebanking, weil das Smartphone defekt sei.“

In dem festen Glauben, dass es sich am anderen Ende des Chats tatsächlich um ihre Tochter handelt, überwies die Geschädigte einmal 1800 und dann noch einmal 1500 Euro an die angegebene Bankverbindung. „Erst als die Bad Segebergerin am späten Abend telefonisch bei ihrer echten Tochter über die alte Nummer nachfragte, flog der Schwindel auf und die Polizei wurde eingeschaltet“, berichtete der Sprecher.

Etliche Betrugsfälle in ganz Schleswig-Holstein

Die 56-Jährige steht dabei nicht allein. Erst im Februar war eine 75-jährige Kaltenkirchenerin mit der Masche um 14.000 Euro geprellt worden. Weitere Fälle registrierte die Polizei zuletzt in Norderstedt, Neumünster oder Eckernförde. Wobei der Wohnort bei dieser Art Betrug natürlich nur eine untergeordnete Rolle spielt.

Die Polizei in Flensburg hat zur Veranschaulichung einen betrügerischen Chatverlauf auf WhatsApp dokumentiert, bei dem es am Ende zu einer Überweisung kam. Quelle: Polizeidirektion Flensburg

In den allermeisten Fällen blieb es laut Polizei zuletzt bei Versuchstaten, weil die Angeschriebenen misstrauisch wurden und sich über die angeblich „alte“ Nummer zur Rückversicherung an ihre Kinder wandten. Auffällig sei, dass die Betrüger ihre Opfer unter dem Vorwand der finanziellen Notlage meist zu Sofort- oder sogenannten Echtzeitüberweisungen drängen. Das Problem: Hierbei bestehe keine Chance auf eine spätere Rückbuchung.

An dieser Stelle weist die Polizei noch einmal darauf hin, grundsätzlich sensibel mit Nachrichten unbekannter Rufnummern umzugehen. „Erteilen Sie Unbekannten niemals Auskünfte über Ihre finanzielle Situation, geben Sie weder persönliche Daten noch Kontoverbindungen preis und gehen Sie niemals auf finanzielle Forderungen per SMS, Mail oder Anruf ein“, rät der Lars Brockmann. Ein persönlicher Kontakt zu einem Angehörigen könne in der Regel schnell Aufklärung darüber verschaffen, ob es sich um einen Betrug handelt.

Sofort Bank und Polizei verständigen

Sollte es dennoch bereits zu einer Überweisung gekommen sein, sollten Betrugsopfer sich schnellstmöglich an ihre Bank wenden, um den Geldfluss zu stoppen. „Und sie sollten umgehend Strafanzeige bei der Polizei erstatten.“