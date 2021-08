„Lernen aus der Pandemie“ – so lautet in Schleswig-Holstein dieses Jahr der Auftrag an die Schulen. Für den frisch gebackenen Leiter der Gemeinschaftsschule am Marschweg in Kaltenkirchen birgt das viele Herausforderungen. Doch der 46-Jährige ist voller Tatendrang. Und er hat einen großen Wunsch: „Ich möchte nicht mehr in den Fernunterricht zurück.“