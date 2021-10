Kreis Segeberg

Die Zahl der mit oder an Corona verstorbenen Menschen im Zusammenhang mit dem Virusausbruch in der Norderstedter Pflegeeinrichtung Haus Hog’n Dor hat sich auf vier erhöht. Wie der Kreis Segeberg am späten Dienstagnachmittag mitteilt, sind ein 94-jähriger Heimbewohner und eine 74-jährige Frau gestorben. Diese war nicht Bewohnerin der Einrichtung, sondern Kontaktperson zu einer oder einem Infizierten aus der Einrichtung.

Zahl der Infizierten im Haus Hog’n Dor unverändert

Wie Kreissprecherin Sabrina Müller mitteilt, liegt die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Heimbewohner am Dienstag unverändert bei 66 PCR-positiv Getesteten. Drei gelten als verstorben, fünf werden aktuell in einem Krankenhaus behandelt – eine oder einer mehr als am Vortag –, aber niemand auf einer Intensivstation.

Auch die Zahl der PCR-positiv getesteten Mitarbeitenden der Einrichtung Haus Hog’n Dor hat sich nicht verändert, es sind 22. „Davon ist eine Person nach wie vor im Krankenhaus in Behandlung, nicht auf der Intensivstation“, so Müller.

Kreis hat noch keinen Nachweis zur Ursache für Coronaausbruch

Die Sprecherin weist gegenüber KN-Online darauf hin, dass derzeit „der Fokus des Infektionsschutzes auf dem aktuellen Ausbruchsgeschehen vor Ort und der Gesundheit der Bewohnerinnen und Bewohner“ liege. Zur Ursache des Ausbruchs im Norderstedter Haus Hog’n Dor gibt es laut Sabrina Müller „eine Vermutung, aber keinen abschließenden Nachweis.“

Der Newsletter der Segeberger Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Segeberg. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Gesamtzahl der statistisch erfassten Verstorbenen im Kreis Segeberg seit Pandemiebeginn steigt damit auf 171. 36 Neuinfektionen hat es seit Montag gegeben, somit liegt die Gesamtzahl im Kreis bei 8491, aktuell infiziert sind 328. In häuslicher Quarantäne befinden sich derzeit 426 Personen.