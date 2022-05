Bad Segeberg

Wer war eigentlich Heinrich Rantzau, an den in der Hamburger Straße sowohl ein Obelisk als auch eine Kapelle erinnern? Und nach dem sogar eine Grundschule benannt ist? Da sich sein 500. Geburtstag am 11. März 2025 nähert, wollte der Bad Segeberger Autor Detlef Dreessen (60) einmal zusammenstellen, was über den wohl bedeutendsten Bürger der Stadt bekannt ist. Dazu forschte er mit einem runden Tisch Segeberger Heimatkundler in alten Folianten.

Herausgekommen ist dabei nun ein 80-seitiges Hardcover Buch mit vielen Abbildungen aus der Zeit, lesbar geschrieben. „Auf Fußnoten hab ich wo immer möglich verzichtet, das macht das Lesen nur unnötig schwer“, sagt Dreessen. Mit einem Vorurteil der heutigen Zeit räumt er gleich zu Anfang auf: „Die Ritter damals waren keine Grafen. Sie waren stolz darauf, sich ihren Besitz selbst erarbeitet zu haben und nicht von irgendeinem Fürsten verliehen bekommen zu haben.“

So auch Heinrich Rantzau, auf der „Steinburg“ geboren, der im Alter von 28 Jahren als Rat des dänischen Königs, Amtmann und stellvertretender Herzog nach Segeberg kam und bis zu seinem Tode 1598 in der Stadt residierte. Als Universalgelehrter und gleichzeitig cleverer Kaufmann wurde er zum reichsten Mann hier im Norden, vergab sogar Kredite an das englische Königshaus.

Heinrich Rantzau: Eher Diplomat als Ritter

Obwohl er in den zeitgenössischen Darstellungen stets mit Rüstung abgebildet ist, war er doch eher der Diplomat in der zweiten Reihe, der im Hintergrund verhandelte. So konnte er die jahrhundertelangen Auseinandersetzungen mit Dithmarschen erfolgreich beenden.

Sein Wissen erlangte Heinrich Rantzau durch ein Studium in Wittenberg, das er im Alter von 12 Jahren begann. Er lernte dort Griechisch und Latein, um die alten Quellen selbst lesen zu können, und war auch mit Philipp Melanchton befreundet. Als Lutheraner vertrat er in vielen Schriften die Gleichberechtigung von Mann und Frau. In seiner privaten Bibliothek sollen um die 6000 Bücher gestanden haben, viele hat er auch selbst geschrieben.

Aber auch die Praxis war ihm nicht fern: Bei Breitenburg legte er die ersten Baumschulgärten an, weil die Wälder Schleswig-Holsteins damals durch Raubbau stark zurückgingen. Sein kaufmännisches Talent zeigte sich ebenfalls, als er das Alt-Segeberger Bürgerhaus, das noch heute als Museum in der Lübecker Straße steht, günstig erwarb und nur wenige Monate später mit einem satten Gewinn weiterverkaufte.

Kurze Episoden aus Rantzaus Leben

In vielen kurzen, selten mehr als zwei Seiten umfassenden Kapiteln schildert Dreessen Episoden aus dem Leben Heinrich Rantzaus und lässt auch durch die Abbildungen das Leben im 16. Jahrhundert plastisch auferstehen. Aus heutiger Sicht kaum zu glauben, dass Segeberg damals ein Machtzentrum im Norden war und Rantzau von hier aus eine europäische Friedensinitiative startete, ja, selbst beim Papst in Rom wohlbekannt war.

Zu beziehen ist das Buch bei den Segeberger Buchhandlungen und beim Autor selbst unter verlag@detlef-dreessen.de zum Preis von 15,80 Euro.