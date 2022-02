Heldinnen und Helden von heute werden Erzieher – mit auffälligen Plakaten werben der Kreis und das Berufsbildungszentrum Bad Segeberg aktuell um junge Menschen. Hunderte Erzieherinnen und Pädagogen werden gesucht. Auch finanzielle Anreize sollen für den Job in der Kita begeistern.

„Helden“ für Kitas in Segeberg gesucht: Plakat-Kampagne für Erzieherberuf

Fachkräftemangel in Kitas

Fachkräftemangel in Kitas - „Helden“ für Kitas in Segeberg gesucht: Plakat-Kampagne für Erzieherberuf

Fachkräftemangel in Kitas - „Helden“ für Kitas in Segeberg gesucht: Plakat-Kampagne für Erzieherberuf

Von Nadine Materne