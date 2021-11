Henstedt-Ulzburg

Erstmals wurde auf einem Spielplatz in Henstedt-Ulzburg ein Spielgerät installiert, mit dem auch Mädchen und Jungen im Rollstuhl ihren Spaß haben können. Am Freitag wurde ein in die Erde eingelassenes spezielles Trampolin vorgestellt, das auf der Freizeitfläche an der Bahnhofstraße steht. Als eine der Ersten probierte Neele Lu in ihrem „Rolli“ das Spielgerät aus.

Um ordentlich in Schwingung zu kommen, half Mattes (7) mit. Auch Bürgermeisterin Ulrike Schmidt konnte der Verlockung nicht widerstehen und hüpfte auf dem Spielgerät herum und testete die Investition. Von allen dreien gab es den Daumen hoch fürs Trampolin, das speziell für Rollstuhlfahrer gedacht ist.

Henstedt-Ulzburgs Behindertenbeauftragte schoben Thema an

Anfang des Jahres waren Britta Brünn und Uta Herrnring-Vollmer, die beiden Beauftragten für Menschen mit Behinderungen, auf die Verwaltung zugekommen und hatten angeregt, dass solche Inklusions-Spielgeräte angeschafft werden. Die Aktivregion Alsterland sagte eine finanzielle Förderung zu und übernahm von den etwa 20.000 Euro Kosten gut 15.000 Euro.

Auch die Wege auf dem kleinen Spielplatz der Gemeinde wurden neu angelegt und sind nun einfacher für Menschen mit Handicaps zu nutzen. Rund um das Trampolin wurde ein dicker Fleeceteppich verlegt, um die Anlage sicherer zu machen.

Kleines Problem könnte Trampolin-Kante sein

Neele Lu sitzt im Rollstuhl und war beim ersten Test zufrieden, obwohl sie anmerkte, dass die Kante zur Trampolinfläche hin zu hoch sei. Alleine würde sie sich nicht trauen, dort erst hinunter und dann hinauf zu kommen. Auch sei es schwer, in Schwung zu kommen, wenn ein Rolli-Fahrer allein auf dem Trampolin stehe. Davon abgesehen freute sie sich aber, dass das Thema Inklusion mehr Aufmerksamkeit bekommt.

Die Gemeinde will und muss bei der Gestaltung von Freizeitflächen stärker als zuvor auf die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen eingehen. Anne Neufert, im Rathaus zuständig für die Spielplatzplanung, betonte, dass das Trampolin an der Bahnhofstraße erst der Anfang sei. „Wir lernen noch“, erklärte die Rathausmitarbeiterin, die sich angeregt mit Neele Lu austauschte.